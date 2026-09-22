حبيب الفردان: إسماعيل مطر «فال خير» على الأبيض



استعاد حبيب الفردان، لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم سابقاً وأحد نجوم الجيل المتوج بكأس الخليج «خليجي 21» في البحرين عام 2013، ذكريات الإنجاز الخليجي، مؤكداً أن البطولة تحتفظ بمكانة استثنائية لدى أبناء الخليج، ومعرباً عن أمله في أن يعيش «الأبيض» فرحة جديدة في النسخة الحالية التي تنطلق منافساتها غداً الأربعاء في مدينة جدة.

وقال الفردان: إن كأس الخليج تتجاوز في أهميتها حدود المنافسة داخل الملعب، لما تحمله من خصوصية تاريخية وعاطفية لدى الجماهير، مضيفاً: «كأس الخليج لها طعم خاص لدى الشعب الخليجي، ونحن كخليجيين عشنا دائماً هذه البطولة بشكل مختلف منذ صغرنا».

وأبدى نجم المنتخب السابق تفاؤله بقدرة لاعبي «الأبيض» على تقديم بطولة تليق بتطلعات الجماهير، مشيراً بشكل خاص إلى انضمام إسماعيل مطر إلى الجهاز الفني للمنتخب.

وقال: «نتمنى كل التوفيق للمنتخب، ونحن متفائلون به، وخصوصاً بعد استدعاء إسماعيل مطر إلى الجهاز الفني. نتمنى له التوفيق، وأن يكون فال خير على المنتخب. إسماعيل دائماً فال خير، ونتمنى أن يتكرر ذلك هذه المرة ونفرح جميعاً».

ورفض الفردان الدخول في دائرة الترشيحات المسبقة للمنتخبات القادرة على المنافسة على اللقب، معتبراً أن التغييرات الواسعة التي شهدتها قوائم المنتخبات الخليجية تجعل إصدار الأحكام قبل انطلاق المنافسات أمراً صعباً.

وأوضح: «من الصعب التوقع حالياً، لأن المنتخبات تغيرت وجددت لاعبيها. علينا أن نشاهد المباراة الأولى والثانية، وبعدها ستتضح الصورة أكثر ويمكن الحكم على مستويات الفرق».

ذكريات البحرين

وعندما يعود الفردان بالذاكرة إلى «خليجي 21»، تتقدم فرحة التتويج في البحرين عام 2013 على التفاصيل الفنية والنتائج، بعدما كان أحد أفراد الجيل الذي منح الكرة الإماراتية لقبها الخليجي الثاني.

وقال: «فزنا بالبطولة في البحرين، ونتمنى أن تتكرر الفرحة، وأن نسعد شيوخنا والشعب الإماراتي. كلنا نتمنى أن نرى شعب الإمارات سعيداً».

وبقيت مشاهد الاحتفالات التي أعقبت ذلك التتويج محفورة في ذاكرة الفردان بعد أكثر من 13 عاماً، إذ يرى أن أجمل ما يمكن أن يعيشه لاعب كرة القدم هو الشعور بأنه أسهم في صناعة فرحة وطن بأكمله.

وأضاف: «أتذكر الاحتفالات وفرحة الشيوخ وفرحة الشعب، وهذه لحظات لا تُقدّر بثمن. أن تكون سبباً في فرحة هذا الشعب وفرحة الدولة كاملة، فهذا أسعد شيء يمكن أن يعيشه اللاعب».

وكان الفردان أحد عناصر المنتخب الإماراتي الذي توج بلقب «خليجي 21» في البحرين عام 2013، في واحدة من أبرز محطات جيل حقق اللقب بعد الفوز على العراق 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية، وشارك الفردان في 46 مباراة مع منتخبنا الوطني سجل فيها 5 أهداف.