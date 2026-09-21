التغريدة الأخيرة.. كلمات من ذهب



كلمات أخيرة.. وآراء رصينة ووجهات نظر تنم عن قائد استثنائي.. وتحديداً يوم 15 يوليو 2026، ضمن هاشتاغ «دبي الأفعال»، التغريدة الأخيرة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نشرها قبل وفاته، ولخصّ من خلالها مسيرته الرياضية الرائعة الضاربة في الجذور والراسخة مدى الحياة.



كتب الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم: «الرياضي الناجح لا ينتظر الفرصة، بل يصنعها.. أسسنا نادي الوصل ليصبح اليوم أحد أعمدة الرياضة في دبي، وشيّدنا مضمار جبل علي قبل أن تتصدر دبي المشهد العالمي لسباقات الخيل، وأطلقنا نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قبل أن تعرف المنطقة بطولات بحرية بهذا المستوى، وقبل أن يرفع أبطالها علم الإمارات على منصات التتويج العالمية».



وأضاف الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم: «لم ننتظر اهتمام العالم، بل نافسنا وابتكرنا، وعملنا حتى أصبح العالم يترقب ما نصنعه، ويستلهم من إنجازاتنا، وهكذا هي دبي بقيادة أخي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تبادر، وتنجز، ثم ترفع سقف الطموح من جديد، في دبي، الإنجاز أسلوب عمل وكل إنجاز بداية لما بعده».