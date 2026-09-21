بمشاركة 15 فريقاً.. «فرجان دبي» تختتم الموسم الصيفي لكرة القدم

نظمت مؤسسة فرجان دبي، برعاية مجلس دبي الرياضي، بطولة «نادي الفرجان لكرة القدم»، وذلك على مدار يومي 18 و20 سبتمبر الجاري، بمشاركة 167 لاعباً في الفئات العمرية بين مواليد 2011، وحتى مواليد 2021، حيث أقيمت وسط أجواء رياضية وتنافسية، جمعت أبناء الأحياء السكنية في دبي، وعكست الإقبال المتزايد على البرامج والأنشطة الرياضية، التي توفرها المؤسسة لأهالي الفرجان.

وشهدت البطولة، التي اختتمت الموسم الصيفي لنادي الفرجان لكرة القدم، وأقيمت على ملاعب نادي الوصل، مشاركة 15 فريقاً من 3 أحياء سكنية في دبي، وهي: البرشاء والورقاء وند شما، حيث تنافست الفرق ضمن مباريات اتسمت بالحماس والندية والروح الرياضية، وسط حضور جماهيري لافت، ومتابعة واسعة من الأهالي وسكان المناطق المشاركة.

وانطلق الموسم الصيفي لتدريبات نادي الفرجان لكرة القدم في مطلع يونيو الماضي، ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، ضمن برنامج رياضي يهدف إلى توفير بيئة محفزة لممارسة كرة القدم، وتنمية المهارات الرياضية لدى الأطفال والناشئة، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في منافسات رياضية تعزز قدراتهم، وتدعم اكتشاف المواهب في مختلف الأحياء السكنية.

وشارك في البطولة 167 لاعباً، بواقع 65 لاعباً ضمن فئة البراعم، و67 لاعباً في فئة الأشبال، و35 لاعباً في فئة الناشئين، بما يعكس تنوع الفئات العمرية المستفيدة من برامج نادي الفرجان واتساع قاعدة المشاركة في أنشطته الرياضية.

نادي الفرجان.. مساحة مجتمعية

وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، إن نادي الفرجان لكرة القدم يتجاوز مفهوم التدريب والمنافسة الرياضية، ليشكل مساحة مجتمعية تجمع الأطفال واليافعين في أجواء محفزة على المشاركة والتفاعل وبناء العلاقات الإيجابية، مشيرة إلى أن ممارسة كرة القدم ضمن بيئة منظمة تسهم في تنمية العديد من المهارات الشخصية لدى اللاعبين، وتعزز لديهم قيم الالتزام والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، إلى جانب ما تمنحه لهم من متعة وشغف بممارسة الرياضة.

وأوضحت أن البطولات والفعاليات الرياضية التي ينظمها نادي الفرجان تمثل امتداداً لهذه التجربة، كونها تضع اللاعبين في مواقف تنافسية حقيقية، تساعدهم على تطوير قدراتهم على التعاون، واتخاذ القرار والتعامل مع التحديات، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تحقيق النتائج، وإنما يمتد إلى بناء تجربة متكاملة تترك أثراً إيجابياً في شخصية المشاركين، وتدعم ارتباطهم بأحيائهم، وتعزز حضور الرياضة كونها جزءاً من الحياة اليومية في المجتمع.

وأعربت الشملان عن تقديرها لرعاية مجلس دبي الرياضي لبطولة ختام الموسم الصيفي، مؤكدة أن هذه الرعاية تعكس الاهتمام الذي يوليه المجلس بتعزيز ممارسة الرياضة في الأحياء السكنية، ودعم المبادرات التي تتيح للأطفال واليافعين فرصاً مستدامة للمشاركة والتنافس وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن هذا الدعم يسهم في تعزيز قدرة نادي الفرجان على تقديم برامج رياضية نوعية، والوصول إلى شريحة أوسع من أبناء المجتمع.

تطوير وتأهيل المواهب

من جانبه أكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، أن البطولة تندرج ضمن المساعي المشتركة لتحقيق أهداف «الخطة الرياضية لدبي 2033»، والتي ترتكز على تعزيز المشاركة المجتمعية وتطوير وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة، وقال: «يأتي دعم مجلس دبي الرياضي لبطولة نادي الفرجان لكرة القدم في إطار حرص المجلس على توفير البيئة الرياضية المناسبة أمام الأطفال واليافعين لممارسة كرة القدم، وإتاحة المنشآت والمساحات الرياضية ،التي تساعد على إقامة البطولات والفعاليات في أجواء منظمة وآمنة، بما يعزز حضور الرياضة في مختلف الأحياء السكنية في دبي، ويشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة نشطة».

وأضاف: «يمثل التعاون مع مؤسسة فرجان دبي نموذجاً للشراكة الفاعلة بين الجهات الرياضية والمجتمعية، حيث نعمل معاً على دعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجات سكان الأحياء، وتوفر لهم فرصاً مستمرة للمشاركة في الأنشطة الرياضية. وتأتي رعاية هذه البطولة امتداداً لهذا التعاون، من خلال دعم تنظيم المنافسات وتوفير المقومات اللازمة لنجاحها، بما يتيح للاعبين خوض تجربة رياضية متكاملة، تجمع بين المنافسة والتفاعل المجتمعي».

وأكد أن استضافة وتنظيم مثل هذه البطولات في الأحياء السكنية يسهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة بين الأجيال الناشئة، وقال: «نحرص في مجلس دبي الرياضي على دعم الفعاليات التي تفتح المجال أمام المواهب الشابة للمشاركة والتنافس وتطوير مهاراتهم، كما أن إقامة البطولات في بيئتهم السكنية تجعل ممارسة الرياضة أكثر قرباً من حياتهم اليومية، وتمنحهم فرصة للاستفادة من أوقاتهم في أنشطة تعزز اللياقة البدنية والروح الرياضية والعمل الجماعي».

وتأتي بطولة «نادي الفرجان لكرة القدم» في إطار جهود مؤسسة فرجان دبي لتعزيز حضور الرياضة في الأحياء السكنية، وتوفير أنشطة وبرامج تستجيب لاهتمامات أفراد المجتمع، بما يسهم في تشجيع ممارسة النشاط البدني، واكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز التواصل والترابط بين سكان الفرجان، بما يتماشى مع توجهات دبي في دعم أنماط الحياة الصحية والنشطة، وترسيخ مكانة الأحياء السكنية بيئات جاذبة لمختلف الفئات العمرية.