لوكا: النصر يملك فريقاً أفضل هذا الموسم

أعرب الصربي لوكا ميليفوييفيتش، لاعب النصر، عن سعادته بالعودة إلى صفوف «العميد»، مؤكداً أن الفريق يملك هذا الموسم مجموعة أفضل وخيارات هجومية أكثر، ما يعزز طموحاته في تحقيق نتائج مميزة.

وقال لوكا عقب فوز النصر على يونايتد في كأس مصرف أبوظبي الاسلامي: «الأداء مهم، لكننا حققنا النقاط الثلاث والآن علينا أن نمضي قدماً. أنا سعيد بعودتي إلى النصر، قدمنا موسماً جيداً في العام الماضي، وأعتقد أنني قدمت بدوري موسماً جيداً مع الفريق، ولذلك عدت من أجل محاولة مساعدته ومواصلة المشوار».

وأضاف متحدثاً عن مشاركته السريعة بعد عودته: «وصلت قبل ثلاثة أيام فقط وبدأت التدرب مع الفريق، وبعد ثلاثة أيام شاركت اليوم لمدة 35 دقيقة، وأنا سعيد جداً بذلك. في الحقيقة، هذه المشاركة كانت أكثر مما كنت أتوقع في هذه المرحلة».

وأكد لاعب الوسط الصربي أنه حافظ على جاهزيته البدنية خلال الفترة التي ابتعد فيها عن المنافسات، في انتظار تحديد وجهته المقبلة، وقال: «خلال فترة ابتعادي واصلت التدريبات وحافظت على لياقتي البدنية. كنت أنتظر لأعرف أين سأواصل مسيرتي، وفي النهاية توصلت إلى اتفاق مع النصر وعدت إلى الفريق».

وأبدى لوكا ثقته بإمكانات النصر في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق أصبح يملك خيارات أكثر مقارنة بالموسم الماضي، خصوصاً في الجانب الهجومي.

وقال: «أعتقد أن النصر يملك فريقاً أفضل هذا العام. لدينا خيارات أكثر، خصوصاً في الخط الأمامي، ولذلك أعتقد أن علينا التعامل مع الموسم مباراة بمباراة، ومحاولة تحقيق شيء مميز هذا العام».

وأشاد لوكا بخبرة مدربه ميلوش ميلوييفيتش، ومعرفته بالكرة الإماراتية، موضحاً: «إنه مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، وهذه تجربته الثالثة مع نادٍ إماراتي. إنه مدرب جيد جداً، ويملك معرفة كبيرة بكرة القدم وبالجوانب التكتيكية».

وأضاف: «لم يمض على وجودي مع الفريق سوى ثلاثة أو أربعة أيام، ولذلك أحتاج إلى مزيد من الوقت للتعرف إلى أفكاره وفهم ما يريده بشكل أفضل، وبعد ذلك سأحاول تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق».

وشدد لوكا على أهمية البناء على النتائج والتقدم خطوة بخطوة، واضعاً النقاط الثلاث في مقدمة الأولويات، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.