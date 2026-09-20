النصر يقسو على يونايتد بثلاثية في كأس «أديب»

استهل النصر مشواره في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»

بفوز على دبي يونايتد 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الأولى، بعدما حسم «العميد» المواجهة في الشوط الثاني بفضل تغييرات مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش.

وافتتح الكولومبي كيفن أغوديلو التسجيل للنصر في الدقيقة 27، قبل أن يدرك شافي بابيكا التعادل ليونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول «45+2».

وجاء الشوط الأول متكافئاً، إذ تقاسم الفريقان السيطرة والاستحواذ، مع أفضلية هجومية نسبية للنصر الذي نجح في ترجمتها إلى هدف التقدم عبر أغوديلو.

وصنع اللاعب الكولومبي الهدف بمجهود فردي بعدما قاد هجمة سريعة وتجاوز مدافع يونايتد كوامي أوتون، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، مانحاً فريقه الأفضلية.

لكن يونايتد رفض الدخول إلى غرف تبديل الملابس متأخراً، ونجح في إدراك التعادل بواسطة بابيكا في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتغيرت صورة المباراة في الشوط الثاني، بعدما أجرى ميلوييفيتش عدة تغييرات على تشكيلته، أبرزها الدفع بفيليب مارينس وعبدالله توري وويسلي ديلغادو، ليتمكن النصر من فرض سيطرته ورفع إيقاعه الهجومي.

وأثمر تفوق «العميد» هدفاً ثانياً حمل توقيع الأسترالي أيدين هروستيتش، قبل أن يحسم ديلغادو المواجهة بإضافة الهدف الثالث، ليؤكد النصر تفوقه في الشوط الثاني ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، وأضاع لوكا ميليفويفيتش العائد إلى قائمة النصر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.