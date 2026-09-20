تشابه لافت بين قميص شمبيه والحكام في مباراة النصر ويونايتد

شهدت مباراة النصر ودبي يونايتد، ضمن الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، لقطة لافتة بسبب التشابه الكبير بين لون قميص أحمد شمبيه، حارس مرمى النصر، والطاقم الذي ارتداه حكام المباراة.

ودخل شمبيه المباراة بقميص برتقالي، وهو اللون نفسه الذي ظهر به طاقم التحكيم، ما صنع مشهداً غير مألوف، خصوصاً عند وجود حارس النصر بالقرب من الحكام قبل ضربة البداية.

ورغم التقارب الواضح في الألوان، لم يطلب الحكم من حارس النصر تغيير قميصه، إذ حافظ شمبيه على الطقم البرتقالي، وكذلك الحكام على زيهم.

وتنص قوانين كرة القدم على ضرورة أن تكون ألوان ملابس حارسي المرمى مميزة عن بقية اللاعبين والحكام، بهدف تسهيل التعرف عليهم داخل أرضية الملعب.

وخطف التشابه الأنظار قبل انطلاق المواجهة على استاد آل مكتوم، ليشكل إحدى اللقطات الطريفة المصاحبة للمباراة، بعدما بدا شمبيه من بعيد وكأنه أحد أفراد الطاقم التحكيمي بسبب التقارب الكبير بين الزيين.

وخطف التشابه الأنظار قبل انطلاق المواجهة على استاد آل مكتوم، ليشكل إحدى اللقطات الطريفة المصاحبة للمباراة، بعدما بدا شمبيه من بعيد وكأنه أحد أفراد الطاقم التحكيمي بسبب التقارب الكبير بين الزيين.