يونايتد يعزز صفوفه بالألماني محمود داوود لموسمين

عزز دبي يونايتد صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الألماني محمود داوود لمدة موسمين، في صفقة جديدة للفريق الصاعد إلى دوري أدنوك للمحترفين، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 28 سبتمبر الجاري.

ويأتي ضم داوود ليمنح الفريق إضافة من الخبرة في خط الوسط، بعدما أمضى اللاعب، المولود في سوريا والحامل للجنسية الألمانية، مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، ولا سيما في الدوري الألماني.

ودافع داوود «30 عاماً» عن ألوان آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي، بعدما سبق له اللعب مع بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند وشتوتغارت في ألمانيا، كما خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون.

ويملك لاعب الوسط خبرة دولية مع المنتخبات الألمانية للفئات العمرية، إذ مثّل منتخبي تحت 19 و21 عاماً، وكان ضمن الجيل المتوج ببطولة أوروبا تحت 21 عاماً عام 2017، قبل أن يخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الألماني الأول.

ويراهن يونايتد على خبرة داوود وقدرته على صناعة اللعب وربط خطوط الفريق، في إطار مساعيه لتعزيز تشكيلته في موسمه الأول بين أندية المحترفين.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط بعد خمس جولات، حقق خلالها انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل خسارتين، في بداية أظهر خلالها الفريق قدرة على مجاراة منافسيه رغم حداثة تجربته في دوري المحترفين.

ويأتي التعاقد مع داوود ضمن تحركات النادي لتعزيز خيارات مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، مع دخول الموسم مرحلة أكثر ازدحاماً بالمباريات، وتعدد الاستحقاقات المحلية.