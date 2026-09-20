128 مليون يورو قيمة سوقية لمنتخبات «خليجي 27»



تدخل المنتخبات الثمانية منافسات كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27» بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 128.77 مليون يورو

وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في بيانات كرة القدم (انتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية والإحصاءات والنتائج).

تبرز الأرقام تفاوتاً واضحاً بين السعودية المتصدرة بـ 40.68 مليون يورو، واليمن صاحب القيمة الأقل بـ 2.15 مليون، في حين يتصدر القطري أكرم عفيف بورصة اللاعبين المشاركين بثمانية ملايين يورو.

وتعكس هذه الأرقام القيمة السوقية للاعبين الموجودين ضمن القوائم المشاركة، بصرف النظر عن قيمة النجوم الغائبين عن البطولة، وفي مقدمهم السعودي سعود عبدالحميد لاعب لنس الفرنسي، والذي يعد أعلى لاعب خليجي قيمة سوقية بـ 9 ملايين يورو، لكنه لن يكون ضمن حسابات المنتخب السعودي في البطولة، إلى جانب القائد سالم الدوسري.

وتستحوذ أربعة منتخبات، هي السعودية والإمارات وقطر والعراق على النصيب الأكبر من «بورصة خليجي 27»، بقيمة مجمعة تبلغ 107.76 ملايين يورو، أي نحو 84% من القيمة الإجمالية للمنتخبات الثمانية، مقابل 21.01 مليوناً فقط لعُمان والبحرين والكويت واليمن مجتمعة.

وتتصدر السعودية الترتيب بـ 40.68 مليون يورو، تليها الإمارات بـ 29.05 مليوناً، ثم قطر بـ 20.25 مليوناً، والعراق بـ 17.78 مليوناً، في حين تأتي عُمان خامسة بـ 7.7 ملايين، والبحرين بـ 6.08 ملايين، والكويت بـ 5.08 ملايين، وأخيراً اليمن بـ 2.15 مليون.

لا تقدم القيمة السوقية بالضرورة صورة مطابقة لموازين القوى داخل الملعب، إذ ترتبط قيمة اللاعب بعوامل عدة، من بينها العمر والنادي والدوري الذي ينشط فيه ومدة عقده وتوقعات تطوره، في حين تبقى كأس الخليج بطولة ذات خصوصية تنافسية، غالباً ما تتجاوز الحسابات النظرية، وأفضل دليل على ذلك منتخب البحرين، حامل اللقب، رغم أنه خارج قائمة الـ 5 منتخبات الأعلى قيمة سوقية.



«الأخضر» و«الأبيض».. نصف السوق

تكشف قراءة أولى للأرقام، عن ثقل واضح للسعودية والإمارات، إذ تبلغ القيمة المجمعة للمنتخبين 69.73 مليون يورو، بما يمثل نحو 54% من إجمالي القيمة السوقية للمنتخبات الثمانية، ويبرز مصعب الجوير كأغلى عناصر قائمة المنتخب السعودي، بستة ملايين يورو، يليه فراس البريكان بـ 3.5 ملايين.

وتتوزع القيمة السعودية على مجموعة واسعة من اللاعبين، إذ تضم قائمة أغلى عشرة لاعبين، أسماء من مختلف الخطوط، مع وجود سبعة منهم عند حاجز 1.4 مليون يورو أو أكثر.

أغلى 10 لاعبين (السعودية):

1- مصعب الجوير: 6 ملايين يورو.

2- فراس البريكان: 3.5 ملايين يورو.

3- حسان تمبكتي: 1.8 مليون يورو.

4- محمد أبو الشامات: 1.8 مليون يورو.

5- عبد الإله العمري: 1.4 مليون يورو.

6- نواف بوشل: 1.4 مليون يورو.

7- متعب الحربي: 1.4 مليون يورو.

8- ناصر الدوسري: 900 ألف يورو.

9- محمد كنو: 800 ألف يورو.

10- زياد الجهني: 800 ألف يورو.

وتأتي الإمارات ثانية بـ 29.05 مليون يورو، ويتصدر نيكولاس خيمينيز لاعبيها بأربعة ملايين يورو، أمام غويلهرم بالا ومامادو كوليبالي بمليوني يورو لكل منهما.

وتتميز القائمة الإماراتية بوجود عدد كبير من اللاعبين الذين تتجاوز قيمتهم حاجز المليون يورو، ما يفسر جزءاً من الفارق بينها وبين معظم المنتخبات المشاركة.

أغلى 10 لاعبين (الإمارات):

1- نيكولاس خيمينيز: 4 ملايين يورو.

2- غويلهرم بالا: مليونا يورو.

3- مامادو كوليبالي: مليونا يورو.

4- ماركوس ميلوني: 1.7 مليون يورو.

5- علي صالح: 1.5 مليون يورو.

6- حارب سهيل: 1.5 مليون يورو.

7- يوري سيزار: 1.3 مليون يورو.

8- خليفة الحمادي: 1.2 مليون يورو.

9- عصام فايز: 1.2 مليون يورو.

10- ساشا إيفكوفيتش: 900 ألف يورو.



عفيف الأغلى

بعيداً عن صدارة السعودية للقيمة الإجمالية للمنتخبات، تنتقل الصدارة الفردية إلى قطر، حيث يدخل أكرم عفيف البطولة، باعتباره أغلى لاعب مشارك، بقيمة تبلغ ثمانية ملايين يورو.

ويتقدم عفيف بفارق مليوني يورو على السعودي مصعب الجوير، في حين يأتي لاعب منتخبنا الوطني نيكولاس خيمينيز ثالثاً بأربعة ملايين، ثم السعودي فراس البريكان والعراقي أحمد قاسم بـ 3.5 ملايين لكل منهما.

وتكشف قائمة أغلى اللاعبين عن حضور لافت لمنتخبات السعودية وقطر والإمارات والعراق، إذ لا يوجد بين الأسماء الأعلى قيمة لاعب من عُمان أو البحرين أو الكويت أو اليمن.

وبسبب تعادل ثلاثة لاعبين عند قيمة 1.8 مليون يورو، تضم قائمة المراكز العشرة الأولى عملياً 11 اسماً.

أغلى 10 لاعبين في «خليجي 27»:

1- أكرم عفيف – قطر: 8 ملايين يورو.

2- مصعب الجوير – السعودية: 6 ملايين يورو.

3- نيكولاس خيمينيز – الإمارات: 4 ملايين يورو.

4- فراس البريكان – السعودية: 3.5 ملايين يورو.

4- أحمد قاسم – العراق: 3.5 ملايين يورو.

6- المعز علي – قطر: 2.5 مليون يورو.

7- غويلهرم بالا – الإمارات: مليونا يورو.

7- مامادو كوليبالي – الإمارات: مليونا يورو.

9- حسان تمبكتي – السعودية: 1.8 مليون يورو.

9- محمد أبو الشامات – السعودية: 1.8 مليون يورو.

9- إدميلسون جونيور – قطر: 1.8 مليون يورو.

ويبلغ مجموع قيمة هؤلاء اللاعبين الـ 11 ما يقرب من 37 مليون يورو، أي ما يقارب 29 % من القيمة السوقية لجميع لاعبي المنتخبات الثمانية.

تحتل قطر المركز الثالث بين المنتخبات بقيمة 20.25 مليون يورو، لكن تركيبة هذه القيمة تختلف عن السعودية والإمارات، بسبب الوزن السوقي الكبير لعفيف.

فقيمة نجم المنتخب القطري البالغة ثمانية ملايين يورو، تمثل نحو 40 % من القيمة الإجمالية للعنابي، في حين يأتي المعز علي ثانياً بـ 2.5 مليون، وإدميلسون جونيور ثالثاً بـ 1.8 مليون.

ويبلغ مجموع الثلاثي وحده 12.3 مليون يورو، أي أكثر من 60 % من قيمة القائمة القطرية.

أغلى 10 لاعبين في قطر:

1- أكرم عفيف: 8 ملايين يورو.

2- المعز علي: 2.5 مليون يورو.

3- إدميلسون جونيور: 1.8 مليون يورو.

4- مشعل برشم: 700 ألف يورو.

5- محمود أبو الندى: 600 ألف يورو.

6- طارق سلمان: 500 ألف يورو.

7- همام الأمين: 500 ألف يورو.

8- جاسم جابر: 500 ألف يورو.

9- محمد مناعي: 500 ألف يورو.

10- أيوب العلوي: 375 ألف يورو.

ويظهر الفارق بصورة كبرى عند مقارنة عفيف ببعض المنتخبات كاملة، إذ تتجاوز قيمته بمفرده القيمة الإجمالية لكل من عُمان (7.7 ملايين)، والبحرين (6.08 ملايين)، والكويت (5.08 ملايين)، واليمن (2.15 مليون).



العراق رابعاً

يأتي المنتخب العراقي رابعاً بقيمة سوقية تبلغ 17.78 مليون يورو، بفارق 2.47 مليون عن قطر، ومتقدماً بأكثر من عشرة ملايين يورو على عُمان.

ويتصدر أحمد قاسم لاعب ناشفيل الأمريكي القائمة العراقية بـ 3.5 ملايين يورو، وهي رابع أعلى قيمة فردية في البطولة، بالتساوي مع السعودي فراس البريكان، في حين يأتي ميرخاس دوسكي ثانياً بـ 1.7 مليون، وعلي الحمادي ثالثاً بـ 1.5 مليون.

ويملك العراق أيضاً أمير العماري وزيدان إقبال بقيمة مليون يورو لكل منهما، ما يمنحه خمسة لاعبين تبلغ قيمتهم مليون يورو أو أكثر.

أغلى 10 لاعبين (العراق):

1- أحمد قاسم: 3.5 ملايين يورو.

2- ميرخاس دوسكي: 1.7 مليون يورو.

3- علي الحمادي: 1.5 مليون يورو.

4- أمير العماري: مليون يورو.

5- زيدان إقبال: مليون يورو.

6- إبراهيم بايش: 800 ألف يورو.

7- أكام هاشم: 700 ألف يورو.

8- زيد تحسين: 600 ألف يورو.

9- علي جاسم: 500 ألف يورو.

10- زيد إسماعيل: 500 ألف يورو.

وتبلغ القيمة المجمعة للمنتخبات الأربعة الأولى السعودية والإمارات وقطر والعراق 107.76 ملايين يورو، وهو رقم يكشف حجم الفارق الذي يفصلها سوقياً عن بقية المشاركين.

عُمان والبحرين.. بلا نجم مليوني

بعد العراق، تهبط القيمة السوقية بصورة حادة، إذ يأتي المنتخب العُماني خامساً بـ 7.7 ملايين يورو، بفارق يتجاوز عشرة ملايين عن العراق.

ويتصدر محسن الغساني قائمة لاعبي عُمان بـ 800 ألف يورو، ولا تضم القائمة لاعباً يصل إلى حاجز المليون، في حين تتقارب قيم عدد كبير من العناصر.

أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية (عمان):

1- محسن الغساني: 800 ألف يورو.

2- عصام الصبحي: 450 ألف يورو.

3- ناصر الرواحي: 450 ألف يورو.

4- جميل اليحمدي: 400 ألف يورو.

5- إبراهيم المخيني: 400 ألف يورو.

6- زاهر الأغبري: 400 ألف يورو.

7- يوسف المالكي: 350 ألف يورو.

8- عاهد المشايخي: 350 ألف يورو.

9- سلطان المرزوق: 350 ألف يورو.

10- أرشد العلوي: 300 ألف يورو.

ويتكرر المشهد تقريباً مع البحرين، صاحبة القيمة السادسة بـ 6.08 ملايين يورو، حيث يتصدر علي مدن لاعبيها بـ 900 ألف يورو، أمام محمد مرهون بـ 600 ألف، وكميل الأسود بـ 450 ألفاً.

أغلى 10 لاعبين (البحرين):

1- علي مدن: 900 ألف يورو.

2- محمد مرهون: 600 ألف يورو.

3- كميل الأسود: 450 ألف يورو.

4- عبدالله الخلاصي: 350 ألف يورو.

5- أمين بنعدي: 325 ألف يورو.

6- جاسم الشيخ: 275 ألف يورو.

7- إبراهيم لطف الله: 250 ألف يورو.

8- إبراهيم الختال: 250 ألف يورو.

9- سيد ضياء سعيد: 225 ألف يورو.

10- مهدي حميدان: 225 ألف يورو.

وبذلك لا تضم قائمتا عُمان والبحرين أي لاعب تبلغ قيمته السوقية مليون يورو، رغم وصول قيمتهما الإجمالية مجتمعتين إلى 13.78 مليوناً.



الكويت.. دحام يتصدر

يحتل المنتخب الكويتي المركز السابع، بقيمة سوقية تبلغ 5.08 ملايين يورو، ويتصدر محمد دحام لاعبيه بقيمة نصف مليون يورو.

ويأتي رضا هاني وعيد الرشيدي خلفه بـ 300 ألف يورو لكل منهما، ثم معاذ الظفيري وراشد الدوسري وجاسم المطر بـ 250 ألفاً لكل لاعب.

أغلى 10 لاعبين (الكويت):

1- محمد دحام: 500 ألف يورو.

2- رضا هاني: 300 ألف يورو.

3- عيد الرشيدي: 300 ألف يورو.

4- معاذ الظفيري: 250 ألف يورو.

5- راشد الدوسري: 250 ألف يورو.

6- جاسم المطر: 250 ألف يورو.

7- سعود الحوشان: 225 ألف يورو.

8- يوسف ماجد: 225 ألف يورو.

9- أحمد الظفيري: 200 ألف يورو.

10- يوسف ناصر: 175 ألف يورو.

ويقدم الفارق بين القيمة الكويتية وبعض أبرز نجوم البطولة، صورة أخرى عن التفاوت السوقي، إذ تزيد قيمة أكرم عفيف وحده بنحو ثلاثة ملايين يورو على القيمة الإجمالية للمنتخب الكويتي، كما تتجاوز قيمة مصعب الجوير منفرداً، قيمة القائمة الكويتية.



اليمن في الطرف الآخر

يأتي اليمن في الطرف الآخر من الخريطة السوقية، بقيمة 2.15 مليون يورو، مقابل 40.68 مليوناً للسعودية، ما يعني أن قيمة المنتخب السعودي تقارب 19 ضعفاً القيمة السوقية للمنتخب اليمني.

ويتصدر ناصر محمدوه لاعب كاظمة الكويتي قائمة اليمن بـ 350 ألف يورو، يليه عبدالمجيد صبارة بـ 200 ألف يورو، أمام رامي الوسماني بـ 175 ألفاً، وعمر الداحي بـ 100 ألف.

أعلى 5 لاعبين في اليمن قيمة سوقية:

1- ناصر محمدوه: 350 ألف يورو

2- عبدالمجيد صبارة: 200 ألف يورو.

3- رامي الوسماني: 175 ألف يورو.

4- عمر الداحي: 100 ألف يورو.

5- أسامة عنبر: 75 ألف يورو.