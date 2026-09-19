عبدالرحمن الحداد: كأس الخليج فرصة لإظهار تطور «الأبيض»





أكد عبد الرحمن الحداد، لاعب منتخبنا الوطني والشارقة سابقاً، أن المرحلة المقبلة في مشوار «الأبيض» لن تكون سهلة، لكنها قد تكون جميلة في الوقت نفسه، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، مشيراً إلى أن المنتخب يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، أصبح معظمهم يتمتع بعقلية احترافية، إلى جانب ما يحظى به من دعم على مستوى الإمكانات والجماهير، وبطولة كأس الخليج "خليجي 27" فرصة لإظهار تطور الأبيض.

وأضاف الحداد لـ"البيان": إن نجاح المدرب سيتوقف على عوامل عدة، من أبرزها قدرته على إيصال أفكاره إلى اللاعبين، وترجمتها على أرض الملعب، وتوظيف إمكاناتهم بصورة جيدة، بما يساعد المنتخب على تقديم مستويات قوية وتحقيق الإنجازات، مؤكداً أن بطولة كأس الخليج ستكون قوية في ظل وجود منتخبات منافسة، إلا أنه على ثقة بقدرات منتخب الإمارات.

عناصر

وأشار الحداد، أحد نجوم منتخبنا في مونديال 90، إلى أن «الأبيض» يملك عناصر قادرة على المنافسة، وأن وجود مدرب محترف إلى جانب لاعبين محترفين يمنحه فرصة لتقديم مستوى جيد في البطولة، موضحاً أن المطلوب من المنتخب في كأس الخليج لا يقتصر على الفوز باللقب، بل يشمل تقديم أداء جيد، وإظهار تطور واضح في مستواه، بما يمنح الجماهير انطباعاً إيجابياً عن المرحلة الجديدة.

وأضاف الحداد: «إذا كان الأداء جيداً فالنتيجة ستأتي في النهاية»، والبطولة ستكون أول اختبار للمدرب مع المنتخب.

وأشاد الحداد بخبرة المدرب وإنجازاته مع المنتخب الكرواتي، ومعرباً عن ثقته بقدرته على فهم اللاعبين والتعامل معهم، وتمنى أن ينجح مع المجموعة الحالية في تقديم أداء مميز، وتحقيق نتائج تسعد جماهير الإمارات.