منتخب الإمارات يرفع وتيرة الاستعداد لخوض نهائيات «خليجي 27»

رفع منتخب الإمارات الأول لكرة القدم وتيرة الاستعدادات لخوض نهائيات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

وأجرى الفريق اليوم مرانه في ملعب فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتستعد بعثة المنتخب للمغادرة يوم الاثنين المقبل إلى مدينة جدة لخوض منافسات البطولة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن.

وقال الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الوطني، في تصريحات لوسائل الإعلام: «سعيد للغاية بالطريقة التي يتدرب بها الفريق، وجاهزية اللاعبين، من أجل المشاركة وخوض منافسات البطولة.. سنواصل العمل من أجل تحقيق أهدافنا».

وأضاف: «نحن الآن أمام منافسة وتحدٍّ كبيرين، لدينا مجموعة قوية تضم منتخبات اليمن والبحرين وقطر، وهدفنا الأول التأهل من دور المجموعات، والوصول إلى نصف النهائي، سنسير خطوة بخطوة.. نحن قادرون على فعل ذلك، ومستعدون».

وأشار المدرب زلاتكو إلى أنه شرح للاعبين هدفه، لافتاً إلى أن الجميع سيقدم أفضل ما لديه، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع أن يصبح الجميع أبطالاً، مؤكداً «على الجميع أن يضع ذلك في ذهنه، الأمر لن يكون سهلاً، ولكننا قادرون على تحقيقه».

وبسؤال المدرب إن كانت البطولة تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل، قال: «الأهم لنا بعد آسيا هو إعداد الفريق لتصفيات كأس العالم، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في هاتين البطولتين».

وتابع المدرب: «أنا متفائل للغاية بالفريق لأنه جيد، ومؤمن بهذا المشروع وبما رأيته في آخر تدريبين، الجميع مستعد للقتال وتحقيق الهدف المطلوب».

وأكد المدرب اكتمال وصول كافة لاعبي الفريق بعد الحصول على راحة خلال الفترة الماضية، عدا اللاعب ريتشارد أكونور الذي سينضم للفريق في جدة.

من جانبه، أكد إسماعيل راشد، مدير المنتخب الوطني، أن الفريق يواصل جاهزيته وفق استراتيجية المدرب الموضوعة سلفاً، إذ يخوض اللاعبون التدريب الثالث عقب بداية مرحلة الإعداد.

وأضاف: «سنخوض النهائيات بمدرب جديد وإدارة فنية جديدة، ونتمنى أن نحقق أهدافنا من البداية، الهدف هو الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب، خاصة أن الفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، وجميعهم أسماء مؤثرة في مسابقة الدوري مع فرقهم».

وأشار راشد إلى أن وجود نجم المنتخب السابق إسماعيل مطر ضمن الجهاز الفني أمر مميز للغاية، وأن وجوده سيعطي اللاعبين الحافز من أجل تقديم الأفضل للمنتخب الوطني.

من جانبه قال حمد المقبالي، حارس مرمى المنتخب الوطني، إن الفريق على أتم الجاهزية وقادر على تحقيق أفضل نتيجة، لافتاً إلى أن الجميع يجتهد بغض النظر عمّن يشارك مع الفريق.

وقال علاء الدين زهير، لاعب المنتخب الوطني، إن وجود المدرب زلاتكو لقيادة المنتخب يعد إضافة كبيرة للفريق من أجل تحقيق الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: «الأجواء في مرحلة الإعداد مميزة للغاية، وهناك انسجام كامل بين الجميع من أجل تحقيق الهدف المطلوب».