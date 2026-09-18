منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة يحرز برونزية آسيا

أحرز منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة برونزية بطولة أمم آسيا بعد فوزه اليوم على نظيره الإندونيسي 3- صفر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ختام البطولة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأحرز أهداف منتخبنا محمد جاسم، وأحمد البلوشي، ومحمد السويدي، في ظل أفضلية كبيرة للاعبي منتخبنا مكنتهم من حصد المركز الثالث، بعد أن ضمن المنتخب التأهل إلى مونديال 2027، بمجرد بلوغ المربع الذهبي للبطولة.

وأكد عبدالله حسن الدرمكي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مشرف كرة القدم المصغرة، أن المنتخب أمام مرحلة مهمة من الاستعدادات لخوض مونديال 2027، عبر برنامج إعداد متكامل، يتضمن البطولات المحلية المقررة في الموسم الجديد انطلاقاً من أكتوبر المقبل، والمباريات الدولية الودية، والمعسكرات الداخلية والخارجية.

وأوضح الدرمكي أن مباراة أوزبكستان كانت اختباراً قوياً لصلابة المنتخب وقدرته على تجاوز التحديات، بالتعاون الإيجابي بين الجهازين الفني والإداري، وإصرار اللاعبين على العودة من جاكرتا بالتأهل، مشيداً بالدور المهم للجهاز الفني بقيادة المدرب بدر إبراهيم ومساعده أحمد الصالح، وسرمد الزدجالي مدير المنتخب، والبرازيلي دييغو توريلا مدرب الحراس واللياقة البدنية، والإداري خالد محسن، والدكتور مروان بن علي.