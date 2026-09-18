جوائز كبيرة لجماهير "خليجي 27"





أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، تخصيص 77 جائزة لجماهير كأس الخليج 27، وتتضمن 75 جهاز "آيفون"، وسيارتين من طراز "بي واي دي"، في مبادرة تهدف إلى تعزيز تجربة المشجعين، وتحفيز الحضور الجماهيري، وتشجيع التفاعل في مدرجات البطولة.

وتستضيف مدينة جدة منافسات النسخة الـ27 من كأس الخليج، خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.

وتُجرى السحوبات على الجوائز إلكترونياً وبشكل عشوائي عقب المباريات، بمشاركة حاملي التذاكر المشتراة والمستوفين للشروط، على أن يتم الإعلان عن أرقام التذاكر الفائزة عبر شاشات الملاعب بعد صافرة النهاية.

وتدخل التذاكر المؤهلة السحب تلقائياً دون الحاجة إلى تسجيل إضافي، شريطة أن تكون التذكرة مشتراة وصالحة للمباراة، وأن يكون حاملها قد دخل إلى الملعب، وتم تسجيل التذكرة إلكترونياً عبر بوابات الدخول قبل نهاية الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.

ولا تشمل السحوبات التذاكر المجانية أو التكميلية أو تلك التي تم توزيعها دون مقابل، ويشترط لاستلام الجائزة أن يكون الفائز موجوداً داخل الملعب عند إعلان نتيجة السحب عقب نهاية المباراة، على أن يتوجه إلى الموقع المحدد للتحقق من بيانات التذكرة والهوية، واستكمال إجراءات استلام الجائزة.

وفي حال عدم حضور الفائز أو عدم استيفائه الشروط المحددة، يحق للجهة المنظمة إجراء سحب بديل واختيار فائز آخر، أما بالنسبة إلى السيارتين، فسيتم استكمال إجراءات تسليم الجائزتين، ونقل الملكية والتسجيل، وفق المتطلبات والأنظمة المعتمدة ذات الصلة.

وسيتم التعريف بالسحوبات والإعلان عن أسماء الفائزين من خلال القنوات الإعلامية والرقمية الرسمية للبطولة، إلى جانب شاشات الملاعب، بما يضمن وصول النتائج إلى الجماهير ومتابعي البطولة.