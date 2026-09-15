منتخبنا الأولمبي يفتتح مشواره في «الآسياد» بمواجهة منتخب إيران

يفتتح منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم الأربعاء، مشواره في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية بمواجهة منتخب إيران، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات على استاد وايف كاريا.

وتضم قائمة الأبيض الأولمبي في البطولة 23 لاعباً هم خالد توحيد، وسعيد مقدمي، وراشد مقدمي، وبدر ناصر، وليونارد أميسيمكيو، وخميس المنصوري، ومنصور البلوشي، ومبارك بني زامة، ومنصور صالح المنهالي، ونهيان المعمري، ويوسف المرزوقي، وماكنزي هانت، وسولومون سوسو، وعلي البلوشي، ومطر زعل، وحازم عباس، وسيف الكعبي، ويحيى الغساني، ومنصور سعيد المنهالي، وجونيور نداي، ومحمد جمعة المنصوري، وأحمد رائد الشمري ومايد الكاس.

وكان ثنائي نادي شباب الأهلي يحيى الغساني ومحمد جمعة المنصوري قد انضما إلى معسكر المنتخب اليوم بعد مشاركتهما مع نادي شباب الأهلي في مباراته أمام تراكتور الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة التي أقيمت أمس بدبي.

وحضر المران عبدالمحسن فهد الدوسري وفهد إسماعيل الحوسني ويحيى خلف المطروشي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

من جهة أخرى، عُقد الاجتماع الفني الخاص بمنافسات البطولة بحضور أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي المنتخبات المشاركة، ومثل الأبيض الأولمبي أحمد مبارك مدير المنتخب، وتم خلال الاجتماع اعتماد أهلية اللاعبين ومراجعة اللائحة الخاصة بالبطولة، إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال مرحلة المجموعات.