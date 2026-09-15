منتخبنا لكرة القدم المصغرة يهزم نظيره الياباني في كأس آسيا

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة على نظيره الياباني 13-1، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من كأس أمم آسيا المقامة حالياً بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة الثانية بعد فوزه في الجولة الماضية على منتخب باكستان 4-1، وسيواجه غداً الأربعاء نظيره الأوزبكي في مباراة مصيرية بالجولة الرابعة والأخيرة ضمن المجموعة الثانية.

ويمنح الفوز فقط غداً منتخبنا الوطني فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027، ونصف نهائي آسيا، بأفضلية المواجهات المباشرة، بينما حصد المنتخب الأوزبكي العلامة الكاملة ب 9 نقاط من 3 انتصارات على سوريا وباكستان واليابان.

وأكد سرمد الزدجالي، مدير منتخبنا الوطني أن اللاعبين يدركون أهمية الفوز على المنتخب الأوزبكي للتأهل إلى المونديال ونصف نهائي كأس آسيا، بأفضلية المواجهات المباشرة بعد الفوز التاريخي اليوم على المنتخب الياباني، مشيراً إلى أن المواجهة صعبة لأن نتيجتها ستحدد هوية المتأهل.