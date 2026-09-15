العين يقسو برباعية على النصر السعودي في «الآسيوية»



قسى فريق العين في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، مساء اليوم، على ضيفه النصر السعودي وهزمه برباعية نظيفة، وحصد أول ثلاث نقاط، في ليلة تألق خلالها الشقيقان الحسين وسفيان رحيمي، وسط حضور جماهيري تجاوز 21 ألف مشجع في استاد هزاع بن زايد.

وفرض «الزعيم» أفضليته منذ البداية، وكاد الحسين رحيمي يفتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط، لكن محاولته ارتطمت بالقائم الأيسر، في إنذار مبكر لدفاع الضيوف، وترجم العين تفوقه في الدقيقة 25، عندما استغل الحسين رحيمي خطأ دفاعياً في إعادة الكرة إلى الخلف، وانقض عليها ليضعها في الشباك، مانحاً «الزعيم» أفضلية مستحقة.



وواصل العين سيطرته في الشوط الثاني، وسط تألق واضح للثلاثي كاكو والحسين وسفيان رحيمي، الذي شكل مصدر الخطورة الأكبر على دفاع النصر، مع تقدم ماتيوس بالاسيوس للمساهمة في الضغط الهجومي.

وفي الدقيقة 63، صنع كاكو الهدف الثاني بعرضية متقنة وصلت إلى الحسين رحيمي، ليحولها«المتألق» إلى الشباك، ويوقع على ثنائيته الشخصية.



ولم تمر سوى 9 دقائق حتى عاد كاكو ليمارس دور صانع الألعاب، بتمريرة رائعة ضربت دفاع النصر ووضعت سفيان رحيمي منفرداً ومن دون رقابة، ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 72، ودفع ايفيتش باللاعب اليوناني جياكوماكيس في الدقيقة 69 ليكافئ مدربه بالهدف الرابع من جملة تكتيكية انتهت عند سفيان رحيمي حولها عرضية ليودعها الشباك في الدقيقة 84، مسجلا الهدف الرابع.



عكست الأرقام أفضلية العين، بعدما سدد 6 مرات على المرمى، مقابل تسديدة واحدة للنصر، إلى جانب إهداره ثلاث فرص محققة.

واكتملت ليلة العين بانضباط دفاعي لافت، بعدما نجح في تحييد أبرز أسلحة النصر، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس وصامويل كوستا، ليجمع «الزعيم» بين القوة الهجومية والشباك النظيفة في انطلاقة آسيوية مثالية.



على جانب أخر، اكتفى الجزيرة بالتعادل السلبي امام غول غوهار الايراني مساء اليوم على ملعب استاد هيسور المركزي في طاجيكستان لحستب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2، وبسط فخر أبوظبي سيطرة ميدانية على مجريات اللعب منذ الشوط الأول وأضاع أهدافاً بالجملة لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وهو السيناريو ذاته الذي تكرر في الشوط الثاني، حيث واصل الجزيرة سيطرته وهجماته المنظمة بحثاً عن هدف لكن دفاع الخصم استبسل وأبقي الأمور على ما هي عليه لينتهي اللقاء بالتعادل دون اهداف ليضع كل فريق نقطة في رصيده.