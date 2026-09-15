الوصل يخسر من القادسية في افتتاح مشواره الآسيوي





خسر الوصل من القادسية السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتمها مساء الاثنين على ستاد الأمير محمد بن فهد في الرياض ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

دفع الوصل ثمن بداية متعثرة للشوط الثاني، قبل أن ينتفض في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفاً لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولات متبادلة، أبرزها تسديدة تيجاني رايندرز التي تصدى لها حارس الوصل، فيما أهدر سفيان بوفتيني فرصة للوصل بضربة رأسية مرت بجوار المرمى.

وتغيرت المباراة بعد الاستراحة، إذ افتتح المكسيكي جوليان كينيونيس التسجيل للقادسية في الدقيقة 57 بضربة رأسية إثر عرضية من كريستوفر بونسو باه.

ولم ينتظر الفريق السعودي طويلاً لتعزيز تقدمه، إذ أضاف الإيطالي ماتيو ريتيغي، الذي دخل بديلاً مع بداية الشوط الثاني، الهدف الثاني في الدقيقة 61 من مسافة قريبة، مستفيداً من تمريرة محمد أبو الشامات.

وحاول الوصل العودة إلى المباراة، ودفع مدربه بفابيو ليما وعلي صالح وريناتو جونيور، وفرض الفريق ضغطاً متزايداً في الدقائق الأخيرة.

وتألق البلجيكي كوين كاستيلس حارس القادسية في التصدي لمحاولتين خطيرتين من فابيو ليما وعلي صالح في الدقيقتين 85 و87.

ونجح الوصل أخيراً في تقليص الفارق عبر لياندرو سباداسيو، بتسديدة بيمناه من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى، لكن صحوته المتأخرة لم تمنعه من الخسارة 1-2.