مدرب العين: فخور بقيادة العين آسيوياً وتطلعاتنا دائماً منصة التتويج

أعرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، عن فخره بقيادة الزعيم في مستهل مشواره القاري بكأس النخبة الآسيوية، مؤكداً أن طموح الفريق لن يتنازل عن تحقيق الانتصار في المواجهات كافة التي يخوضها، وهي الفلسفة التي حرص على غرسها في نفوس اللاعبين منذ توليه المسؤولية الفنية للنادي.

وأوضح إيفيتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه المرتقبة الثلاثاء أمام ضيفه النصر، أن المواجهة تمثل تجربة جديدة ومثيرة له على الصعيد الشخصي في المعترك الآسيوي، موضحاً أن الأمر يختلف بالنسبة للاعبي العين الذين يمتلكون خبرة قارية عريضة، لا سيما أن البطولة ليست غريبة على أروقة النادي الذي نجح في معانقة اللقب القاري والتتويج به في نسخة عام 2024 للمرة الثانية، وأشار المدرب إلى أن الفريق يدخل مرحلة المجموعات وهو يدرك تماماً حجم إمكاناته ومستواه الحقيقي، ما يمنحه الثقة والقدرة على المنافسة بقوة في جميع الاستحقاقات.

وفي قراءته لمشوار الفريق المحلي وربطه بالمواجهة القارية، أوضح إيفيتش أن العين خاض حتى الآن خمس مباريات في بطولة الدوري، مشيراً إلى أن الموسم لا يزال في بداياته وأن هناك حالة من الرضا العام عن النتائج المحققة، مع السعي المستمر لتطوير الأداء وتحقيق الأفضل في القادم، واستطرد مؤكداً أن المنافسة الآسيوية تختلف تماماً، حيث يواجه الفريق منافساً قوياً ومختلفاً يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المتميزين، مشدداً على احترامه الكامل للمنافس، ومجدداً في الوقت ذاته ثقته المطلقة في قدرات لاعبي العين على حسم اللقاء لصالحهم.

وفيما يتعلق بالجاهزية الفنية والبدنية، أبدى المدرب الصربي ثقته المطلقة في المجموعة بناءً على المجهودات الكبيرة والمستويات العالية التي يظهرها اللاعبون في الحصص التدريبية، لافتاً إلى أن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تحفيز عناصر الفريق لتقديم أقصى ما لديهم داخل المستطيل الأخضر.

وعلى صعيد الغيابات، حسم إيفيتش الموقف الطبي لبعض عناصر الفريق، حيث أكد بشكل قاطع غياب اللاعب رانتك عن حسابات مواجهة الثلاثاء، وطمأن في الوقت ذاته الجماهير بجاهزية بقية عناصر القائمة، معلقاً مشاركة لاعب أو اثنين آخرين على التقرير النهائي والرأي الطبي للفريق قبيل انطلاق صافرة البداية.