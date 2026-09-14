العين يدشن مشواره الآسيوي بمواجهة رفاق رونالدو

يدشن العين مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026 في الثامنة من مساء غد الثلاثاء عندما يستضيف على ملعبه باستاد هزاع بن زايد النصر ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري للمسابقة القارية البارزة، حيث تأمل الجماهير الإماراتية والعيناوية على وجه الخصوص في أن يظهر الفريق البنفسجي المتوج باللقب القاري مرتين بالمستوى المعهود عنه لتعويض كبوته في النسخة الماضية من المسابقة.

وفي إطار تحضيراته للمواجهة استأنف فريق العين تدريباته تحت إشراف مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش الذي قاد ثورة فنية كبيرة بعد توليه قيادة الفريق البنفسجي توجت بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وذلك عقب انتهاء الراحة القصيرة التي منحها للاعبين بعد مباراتهم الأخيرة أمام الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، ونقل الفريق تحضيراته الميدانية إلى ملعب استاد هزاع بن زايد، حيث اختتم مناوراته يوم الاثنين بحصة تدريب أخيرة وعمل إيفيتش بشكل مكثف على رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لعناصر الفريق، تطلعاً لانطلاقة قوية تليق بطموحات العيناوية في البطولة القارية المحدثة، مستغلاً اكتمال صفوفه والمعنويات المرتفعة للفريق.

على الجانب الآخر، وبعد وصوله إلى العين مساء الأحد يختتم فريق النصر تحضيراته الميدانية اليوم الاثنين على استاد هزاع بن زايد الذي سيحتضن اللقاء وفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تمنح الفريق الضيف الحق في التدرب على ملعب المباراة، حيث من المقرر فتح الأبواب أمام وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى فقط لمتابعة رصد الاستعدادات.

وينتظر أن تحفل هذه المواجهة بالندية والإثارة، حيث التقى الفريقان تاريخياً في 5 مواجهات آسيوية سابقة، سادها تعادل كفتي القوى، ولعل أبرز مواجهاتهما كانت في ربع نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2024 التي حسمها العين بركلات الترجيح في الرياض، وتعد مباراة الغد بصراع فني مثير على أرضية الميدان، لا سيما مع تواجد كوكبة من النجوم الرنانة، حيث يقود طموحات العين الهداف المغربي سفيان رحيمي، إلى جانب كوكبة من النجوم بقيادة رامي ربيعة، وتراوري وبلاسيوس، وكاكو، ولازارو، في حين يتسلح النصر بخبرة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وحسب مصادر مطلعة يغيب عن صفوفه كينغسلي كومان، وعبدالرحمن غريب، وأيمن يحيى، بداعي الإصابة.