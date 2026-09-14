الجزيرة يعير بانزا إلى باوك اليوناني

أعلن نادي الجزيرة رسمياً عن انتقال مهاجمه الدولي الكونغولي سايمون بانزا إلى صفوف نادي باوك سالونيكا اليوناني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وعبرت إدارة النادي عن تمنياتها للاعب بالتوفيق في مسيرته الجديدة في الملاعب اليونانية.

وكان بانزا انضم إلى صفوف فخر أبوظبي في سبتمبر 2025 قادماً من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي في صفقة كبيرة وستتيح هذه الإعارة لإدارة نادي الجزيرة فرصة إعادة ترتيب أوراق الفريق الهجومية، وتوفير مقعد للاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية لتعزيز طموحات النادي في المسابقات المحلية والمستقبلية.

وخلال فترة تواجده مع الفريق الجزراوي شارك المهاجم الكونغولي في 25 مباراة بمعدل دقائق لعب 1693 دقيقة ونجح في تسجيل 10 أهداف لصالح فخر أبوظبي في منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وقد تميزت مشاركاته بالفاعلية الكبيرة وتنوعت أهدافه بين الضربات الرأسية القوية ومتابعته الذكية للكرات، مما جعله أحد الركائز الهجومية المهمة في تشكيلة الفريق طوال فترة تمثيله للنادي الإماراتي.