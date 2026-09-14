الجزيرة يستهل مشواره الآسيوي بمواجهة غول غوهر في طاجيكستان

يستهل فريق الجزيرة الإماراتي مشواره القاري بطموحات كبيرة عندما يواجه نظيره غل غهر سيرجان الإيراني على ملعب استاد هيسور المركزي في طاجيكستان غداً الثلاثاء في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، ويسعى فخر أبوظبي بقيادة مدربه الخبير كوزمين أولاريو إلى تحقيق انطلاقة قوية مستفيداً من التدعيمات الصيفية والخبرات الآسيوية الكبيرة التي يمتلكها الفريق، لا سيما بعد أن وضعت القرعة ممثل الإمارات على رأس هذه المجموعة المتوازنة، التي تضم إلى جانبهما كلاً من المحرق البحريني ونادي أركاداغ التركماني، وكان الفريق أجرى حصة تدريبيه أخيرة على ملعبه قبل السفر إلى طاجيكستان حيث اختتم تحضيراته على ملعب المباراة.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية بالغة في رسم ملامح المنافسة الباكرة على بطاقتي التأهل، ويدرك الجهاز الفني للجزيرة أن اللقاء أمام الفريق الإيراني لن يكون سهلاً، مما يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي لضمان النقاط الثلاث قبل الدخول في الحسابات المعقدة للمجموعة التي تشهد في ذات الجولة مواجهة تجمع بين المحرق ومضيفه أركاداغ في تركمانستان، وقد رسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خارطة طريق واضحة لمنافسات هذه المجموعة خلال الأشهر المقبلة، فبعد الفراغ من الجولة الأولى، سيعود الجزيرة إلى معقله في أبوظبي لاستضافة أركاداغ التركماني في الجولة الثانية يوم 14 أكتوبر المقبل، قبل أن يختتم مرحلة الذهاب بقمة خليجية خالصة أمام المحرق البحريني على استاد محمد بن زايد في الجولة الثالثة يوم 28 أكتوبر.

وتتواصل الإثارة في مرحلة الإياب حينما يرحل فخر أبوظبي إلى المنامة لمواجهة المحرق في الجولة الرابعة يوم 4 نوفمبر، ليتبعها باستضافة غل غهر سيرجان في الجولة الخامسة يوم 25 نوفمبر، على أن يختتم الفريق مشواره في دور المجموعات خارج الديار أمام أركاداغ التركماني في الجولة السادسة والأخيرة يوم 9 ديسمبر.