يحيى ‏الغساني: جاهزون ذهنياً وبدنياً ونعمل باستمرار لتصحيح الأخطاء

أكد يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي، أن الفريق يعمل بصورة مستمرة على تطوير مستواه والاستعداد للمباريات المهمة، مشدداً على أهمية الجاهزية الذهنية والبدنية لتحقيق أهدافه في المنافسات، وعلى جاهزيته وزملائه للقاء تراكتور الإيراني في افتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد الغساني، إن المشاركة في البطولات الكبرى تتطلب تركيزاً مستمراً والعمل على معالجة أي نقاط تحتاج إلى تحسين، موضحاً أن الفريق يسعى إلى الوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل الاستحقاقات المقبلة، وأضاف: «الأهم بالنسبة لنا أن نعمل باستمرار، وأن نعالج المشكلات التي تظهر أمامنا، حتى نكون جاهزين ذهنياً وبدنياً، ونحافظ على سعادتنا وثقتنا داخل الفريق، سواء بين اللاعبين أم مع الجهاز الفني».

وشدد على أن روح المجموعة والتعاون بين اللاعبين والجهاز الفني يمثلان عاملاً مهماً في مواصلة المشوار وتحقيق الطموحات، وعلى أن شباب الأهلي لديه تطلعات للوصول إلى أبعد مدى في البطولة القارية، والسعي بكل قوة للمنافسة على اللقب القاري المهم.