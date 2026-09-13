جاردين: شباب الأهلي قدم مباريات محلية قوية وجاهز للنخبة الآسيوية

أكد جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه يملك الطموح والإمكانات للمنافسة على جميع الأهداف التي وضعها هذا الموسم، مشيراً إلى أن تقييم الفريق في هذه المرحلة لا يزال مبكراً، خصوصاً مع تأثير الإصابات على خياراته وتشكيلته، وشدد على جاهزية فريقه للقاء تراكتور الإيراني مساء الاثنين، على استاد راشد في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحول حالة عدم الرضا والانتقادات التي طالت الجهاز الفني وبعض اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد مباريات الفريق بدوري أدنوك للمحترفين، وما إذا كان الوضع مختلفاً في دوري أبطال آسيا للنخبة مقارنة بالمسابقات المحلية، قال جاردين: «أعتقد أنه لا يجب إجراء مقارنة بين مباراة وأخرى أو بين البطولات في هذه المرحلة، وأرى أن الفريق قدم ثلاث مباريات جيدة جداً في بداية الموسم، من بينها مباراة الكلاسيكو أمام الجزيرة، ثم جاءت بعض النتائج التي لم تكن بالمستوى الذي كنا نطمح إليه، وكذلك لم يكن الأداء في المباراة الأخيرة بالمستوى نفسه».

وأضاف: «لكن من المبكر جداً إصدار الأحكام أو استخلاص النتائج، خصوصاً أننا اضطررنا إلى إعادة التفكير في شكل الفريق بسبب بعض الإصابات. هذه الأمور تسبب بعض الاختلالات الطبيعية، وهي جزء من موسم طويل، ومن جانب الجهاز الفني، نحن سعداء جداً وواثقون بأننا نسير في طريق إيجابي، وأن شباب الأهلي يتجه نحو المسار الذي يمكنه من المنافسة بقوة على جميع الأهداف التي وضعناها لهذا الموسم».

وأشار جاردين إلى أن الفريق بحاجة إلى المزيد من الحظ والسعادة في اللحظات الحاسمة حتى تترجم المستويات الجيدة إلى نتائج، قائلاً: «لدينا مباراة نحتاج فيها إلى تكرار ما قمنا به عندما كانت الأمور تسير بشكل جيد، لكننا نحتاج أيضاً إلى المزيد من الحظ والتوفيق والسعادة في اللحظات الحاسمة، حتى نرى شباب الأهلي يصل إلى مراحل المنافسة النهائية في البطولة».

وأكد أن الإصابات أثرت في عملية التطور الطبيعي للفريق، موضحاً أن غياب بعض اللاعبين يفرض تعديلات مستمرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته الكبيرة بالمجموعة وقدرتها على استعادة المستوى والنتائج، وختم جاردين بالتأكيد على أن طموحات شباب الأهلي هذا الموسم تتجاوز بطولة واحدة، وأن الفريق يعمل للوصول إلى المكانة التي تليق بأهدافه في مختلف المسابقات، معتبراً أن «الفرسان» يسيرون في الاتجاه الصحيح لبناء موسم مختلف والمنافسة على جميع الألقاب الممكنة.