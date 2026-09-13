أندية الإمارات تفتتح مشوارها في دوري أبطال آسيا للنخبة



تفتتح أندية الإمارات مشوارها في منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، غداً الأثنبن، ويمثل الكرة الإماراتية في هذه البطولة كل من العين، وشباب الأهلي، والوصل، اذ يلتقي في الجولة الأولى شباب الأهلي مع تراكتور الايراني والوصل مع القادسية السعودي اليوم، ويلتقي العين فريق النصر السعودي الثلاثاء، في اللقاء الأول، يستضيف شباب الأهلي فريق تراكتور الايراني عند الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت الإمارات في استاد راشد بدبي.



ويأمل شباب الأهلي في الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة أمام تراكتور، حيث انتهت المواجهات الثلاث الأخيرة بين الفريقين بانتصارين وتعادل لصالح شباب الأهلي.



كما يحل الوصل ضيفاً على فريق القادسية السعودي اليوم أيضاً في استاد الأمير محمد بن فهد بالرياض، وستقام المباراة الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات؛ ويتطلع الفريق إلى الفوز ومواصلة المشوار في البطولة القارية، وتحقيق الانتصار في المباراة الافتتاحية والتي فاز فيها في آخر نسختين شارك فيهما، مدعماً بمستواه الذي ظهر به في انطلاقة مشواره بدوري أدنوك للمحترفين.



من جانبه يتطلع العين حامل لقب النسخة قبل الماضية إلى بداية مثالية في البطولة القارية حينما يلتقي النصر السعودي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات الثلاثاء في استاد هزاع بن زايد، مدعوماً بتألقه المحلي في دوري أدنوك للمحترفين، وبنخبة من اللاعبين.



ويلتقي في باقي منافسات منطقة الغرب غداً أيضاً، كل من نيفتشي الأوزبكي مع القوة الجوية العراقي في فيرغانا، والشمال القطري مع الاتحاد السعودي في الخور، والاستقلال الإيراني مع السد القطري في البصرة، والأهلي السعودي مع باختاكور الأوزبكي في جدة.