26 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لـ«خليجي 27»



أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، قائمة «الأبيض» المشاركة في منافسات خليجي 27، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، وضمت 26 لاعباً.



شملت القائمة: خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، إلى جانب ماركوس ميلوني، زايد الزعابي، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، لوكاس بيمنتا، إيريك مينيزيس، روبن فيليب، لوان بيريرا، عبد الله حمد، مامادو كوليبالي، عصام فايز، فابيو دي ليما، نيكولاس خيمينيز، حارب عبد الله، برونو دي أوليفيرا، علي صالح، يوري سيزار، ريتشارد أكونور، غويلهرم بالا، سلطان عادل وعثمان كمارا.



يلعب «الأبيض» في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان والكويت، ويستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بمواجهة اليمن يوم 24 سبتمبر ضمن الجولة الأولى، قبل أن يلتقي البحرين وقطر في 27 و30 من الشهر نفسه، في مباراتين ضمن الجولتين الثانية والثالثة تحددان بشكل كبير حظوظه في التأهل إلى الدور التالي.