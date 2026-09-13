شباب الأهلي يبدأ رحلة النخبة الآسيوية بمواجهة صعبة أمام تراكتور

يستهل شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، عندما يستضيف تراكتور الإيراني في الساعة الثامنة من مساء غدٍ الاثنين، على استاد راشد بدبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب، في مواجهة تحمل بين طياتها ذكريات الموسم الماضي، وتطلعات الفريقين إلى تسجيل بداية قوية في النسخة الجديدة.

يدخل شباب الأهلي اللقاء مدفوعاً بطموح مواصلة تقدمه القاري، بعدما وصل إلى الدور نصف النهائي في النسخة الماضية، واضعاً نصب عينيه هذه المرة الذهاب إلى أبعد من ذلك، والمنافسة على اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وتصب المواجهات الأخيرة بين الفريقين في مصلحة شباب الأهلي، الذي لم يعرف الخسارة أمام تراكتور في آخر 3 مباريات، محققاً انتصارين مقابل تعادل، وكان «الفرسان» قد حقق فوزاً لافتاً بثلاثية نظيفة على تراكتور في النسخة الماضية، ليضع حداً لسلسلة الفريق الإيراني التي امتدت إلى 8 مباريات متتالية دون خسارة أمام الأندية الإماراتية.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية لشباب الأهلي، بعدما سبق له إقصاء تراكتور من دور الـ16 في الموسم الماضي، قبل أن يواصل مشواره حتى الدور نصف النهائي، ما يمنح الضيف الإيراني دافعاً إضافياً للرد وبدء النسخة الحالية بصورة مختلفة.

وفي المقابل، يخوض تراكتور المباراة بطموح تحقيق البداية المثالية خارج أرضه، ما يشكل دفعة قوية لمشواره في مرحلة الدوري، ويطمح إلى الخروج بالنقاط الثلاث من استاد راشد، في مواجهة يتوقع أن تجمع بين الحذر في بدايتها والرغبة في فرض السيطرة تدريجياً، خصوصاً أن نظام البطولة لا يسمح بإهدار النقاط بسهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل فريق يخوض 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن تتأهل أفضل 8 أندية في كل منطقة، إلى دور الـ16، المقرر إقامته خلال مارس 2027، وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية، ما يجعل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط منذ الجولة الأولى هدفاً مشتركاً لجميع الفرق الطامحة إلى الوصول إلى الأدوار النهائية.

وتشهد الجولة الأولى لمنطقة الغرب، إلى جانب مواجهة شباب الأهلي وتراكتور الاثنين، لقاءات نيفتشي الأوزبكي مع القوة الجوية العراقي في فيرغانا، والشمال القطري مع الاتحاد السعودي في الخور، والقادسية السعودي مع الوصل في الدمام، والاستقلال الإيراني مع السد القطري في البصرة، والأهلي السعودي مع باختاكور الأوزبكي في جدة، فيما يلتقي الثلاثاء العين مع النصر السعودي في العين، والهلال السعودي مع الغرافة القطري في الرياض.

أما الجولة الثانية، فتقام يومي 12 و13 أكتوبر المقبل، وتشهد في 12 أكتوبر مواجهات باختاكور والقادسية، والوصل والأهلي، وتراكتور والشمال، والغرافة والاستقلال، والنصر ونيفتشي، والقوة الجوية والعين، فيما يلتقي في اليوم التالي السد والهلال، والاتحاد وشباب الأهلي.