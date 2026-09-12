5 محطات تستحق المتابعة في الجولة الأولى للنخبة الآسيوية

يرفع الستار هذا الأسبوع عن دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، بانطلاق منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في نسخة موسعة تجمع 32 فريقاً تتنافس على الزعامة القارية، وسط ترقب لمواجهات تحمل أكثر من عنوان، بين أصحاب الخبرة والطامحين إلى كتابة تاريخ جديد.

ومع اتساع قاعدة المشاركين وتقسيمهم إلى منطقتي الغرب والشرق، تبدو البداية أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل نظام يمنح كل نقطة وزناً كبيراً في سباق التأهل إلى دور الـ16، ومن بين أبرز ملامح الجولة الافتتاحية، تبرز 5 محطات تستحق المتابعة.

مسرح أكبر وهامش أقل للخطأ

تعود بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة موسعة تضم 32 فريقاً، لتفتح الباب أمام منافسة أكثر اتساعاً وإثارة على بطاقات الأدوار الإقصائية، ومع توزيع الفرق بين منطقتي الغرب والشرق، لن يكون أمام المتنافسين رفاهية إهدار النقاط أو انتظار استعادة الإيقاع في الجولات التالية، إذ قد تتحول نتيجة واحدة إلى عامل حاسم في سباق المراكز المؤهلة إلى دور الـ16، ولهذا، لن تكون الجولة الأولى مجرد محطة افتتاحية، بل فرصة لكل فريق لإثبات موقعه مبكراً بين المنافسين على القمة، وبناء الزخم الذي قد يحتاج إليه في المراحل اللاحقة.

بداية لإثبات الهيبة

يتطلع نادي الاتحاد، إلى إطلاق مشواره القاري بأفضل صورة، عندما يحل ضيفاً على الشمال القطري الاثنين، على استاد البيت، ويمتلك الفريق السعودي أفضلية معنوية قبل المواجهة، بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين له بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام فرق قطرية، وهو ما يمنحه دفعة إضافية قبل خوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة، ولكن الشمال لن يكون مستعداً للتنازل عن أفضلية الأرض والجمهور، وسيحاول استثمار المواجهة أمام أحد عمالقة الكرة الآسيوية لإرسال رسالة مبكرة مفادها أن الوافد القطري قادر على مقارعة الكبار.

اختبار أوزبكي مبكر

يحظى نيفتشي الأوزبكي بشرف افتتاح منافسات منطقة الغرب، عندما يستضيف القوة الجوية العراقي، على استاد الاستقلال في فيرغانا الاثنين، ويسعى نيفتشي إلى ترك بصمة فورية في ظهوره القاري، لكنه سيصطدم بفريق يملك خبرة آسيوية واسعة، ما يجعل المواجهة اختباراً حقيقياً لقدرة الفريق الأوزبكي على التعامل مع أجواء البطولة ومستوى المنافسة، ومع رغبة الطرفين في تحقيق انطلاقة تمنحهما دفعة مبكرة، تبدو المواجهة واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، خصوصاً أنها تجمع بين الطموح الجديد والخبرة القارية

عودة بحثاً عن المجد

يعود كاشيما أنتلرز الياباني إلى المسرح القاري، حاملاً معه تاريخاً لا يمكن تجاهله، بعدما توج بلقب البطولة عام 2018، ويعرف الفريق الياباني جيداً متطلبات المنافسة حتى الأدوار النهائية، ولذلك ستكون عودته إلى دوري أبطال آسيا للنخبة فرصة لفتح فصل جديد من تاريخه القاري، مع طموح واضح في استعادة مكانته بين كبار القارة، ومع امتلاكه خبرة طويلة في المنافسات الآسيوية، سيكون كاشيما من الأسماء التي تستحق المتابعة منذ الجولة الأولى، لمعرفة مدى قدرته على تحويل تاريخه إلى قوة حاضرة في النسخة الجديدة.

مفتاح الطريق إلى الـ16

صحيح أن الطريق إلى لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لا يزال طويلاً، لكن الجولة الأولى تمنح الفرق الـ32 أول فرصة حقيقية لإرسال رسائلها إلى بقية المنافسين، ويفرض نظام مرحلة الدوري أهمية مضاعفة لكل نتيجة، إذ إن الفرق التي تنجح في العثور سريعاً على إيقاعها وتحقيق بداية قوية ستمنح نفسها أفضلية مهمة في سباق حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى دور الـ16، وفي المقابل، فإن أي تعثر مبكر سيضع صاحبه أمام ضغط متزايد لتعويض النقاط سريعاً، خصوصاً مع تقارب مستويات العديد من المنافسين، ومن هنا، تبدو الجولة الأولى أكثر من مجرد صافرة بداية، إنها أول اختبار للجاهزية والطموح والقدرة على التعامل مع ضغط المنافسة القارية، وقد تكون أيضاً اللحظة التي تبدأ فيها ملامح المرشحين الحقيقيين للعبور إلى الأدوار الإقصائية في الظهور.