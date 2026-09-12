أرقام مميزة في النسخة الموسعة من دوري أبطال آسيا للنخبة

تستعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 لموسم جديد حافل بالإثارة، حيث تستعد نخبة أندية آسيا للتنافس على المجد الأغلى في كرة القدم للأندية، ومع انطلاق المنافسات يوم الاثنين، نتعرف على أبرز النقاط المهمة حول النسخة الموسعة من البطولة، والتي يمثل فيها الكرة الإماراتية أندية العين وشباب الأهلي والوصل.

وأبرز الأرقام، ارتفاع عدد الأندية المشاركة من 24 فريقاً في النسختين الأوليين بنظام النخبة إلى 32 نادياً هذا الموسم، مع مشاركة أربعة أندية إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب.

وإلى جانب الأهلي، هناك سبعة أندية أخرى في مرحلة الدوري هذا الموسم تمتلك خبرة التتويج باللقب، وهي العين الإماراتي، السد القطري، والاستقلال الإيراني، وبوهانغ ستيلرز وجيونبوك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية، والهلال والاتحاد السعوديين، وغامبا أوساكا الياباني.

ومنذ انطلاق البطولة بمختلف أشكالها، نجحت ستة أندية في رفع الكأس في موسمين متتاليين، لكن لم يسبق لأي منها أن فاز باللقب ثلاث مرات على التوالي، وهو إنجاز تاريخي سيسعى الأهلي السعودي إلى تحقيقه بعد تتويجه في النسختين الماضيتين.

وهناك ستة أندية ستخوض البطولة للمرة الأولى، وهي الشمال القطري، كيوتو سانغا الياباني، راتشابوري التايلاندي، القادسية السعودي، كونغ آن هانوي الفيتنامي، مع خوض أول ناديين منها ظهورهما القاري الأول على الإطلاق.

كما كان الحال في النسخ السابقة، سيشهد موسم 2026-2027 مشاركة مجموعة من النجوم الذين يتنافسون على أن يكونوا الأفضل، حيث ينضم كريستيانو رونالدو من نادي النصر، إلى المنافسة، إلى جانب الوافدين الجدد مثل غابرييل مارتينيلي لاعب الهلال، وجوليان كينونيس لاعب القادسية، ومهدي تاريمي مهاجم الوصل.

وفي هذا النظام المطوّر، تمثل السعودية أندية الأهلي والهلال والقادسية والنصر والاتحاد، بينما تضم قائمة اليابان كاشيما أنتلرز، وكاشيوا ريسول، وغامبا أوساكا، وفيسيل كوبي، وكيوتو سانغا، وهما الدولتان اللتان تمتلكان أكبر عدد من الأندية المشاركة في البطولة هذا الموسم.

ومن بين الأندية المشاركة في منافسات هذا الموسم، يعد دايجيون هانا سيتيزن النادي الذي يعود بعد أطول فترة غياب، حيث كان الظهور القاري الوحيد الآخر للفريق من كوريا الجنوبية في موسم 2002-2003.

وفي مرحلة الدوري، يبقى الهدف بالنسبة للأندية كما هو؛ السعي لإنهاء المنافسات ضمن المراكز الثمانية الأولى في مناطقها، من أجل التأهل إلى دور الـ16.