10 منتخبات تشارك في النسخة الثانية من كأس الخليج تحت 17 عامًا

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 10 منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة. وتتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم البطولة واستضافة منافساتها، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق البطولة في أكتوبر المقبل.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة منتخبات الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي، وهي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، والعراق، وقطر، والكويت واليمن، إلى جانب منتخبي مصر والصين، في خطوة تمنح المنتخبات المشاركة فرصة خوض منافسات قوية ومتنوعة وتسهم في تعزيز خبراتها الفنية والتنافسية، بما يساعدها على التحضير بصورة أفضل للمشاركات الدولية المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026 للمنتخبات المتأهلة إليها.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة البطولة غدا، الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الامارات، في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، على أن يتم خلالها تحديد مجموعات البطولة ومسار المنافسات.

وتعتمد آلية القرعة على توزيع المنتخبات المشاركة على خمسة مستويات وذلك وفق تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي لنفس الفئة السنية، حيث يحق للجنة المسابقات قبل إجراء القرعة تحديد المستويات حسب ما تراه مناسبًا في حال مشاركة منتخبات جديدة للمرة الأولى، بواقع منتخبين في كل مستوى.