«كأس السوبر» لكرة القدم المصغرة تنطلق 6 أكتوبر

أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع انطلاق الموسم الجديد لكرة القدم المصغرة 2026-2027، في 6 أكتوبر المقبل بكأس السوبر، بين بطلي الدوري والكأس في دبي.

وأكد الاتحاد في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن الموسم الجديد سيشهد تنظيم بطولة كأس الامارات في نسختها الرابعة ثم الدوري، ومنافسات دوري الدرجة الأولى، على أن يختتم ببطولة الكأس. وتم الإعلان عن رعاية شركة «ويلكيو» لمنتخب الامارات لكرة القدم المصغرة خلال مشاركته في بطولة أمم آسيا بإندونيسيا خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الحالي، والمؤهلة الى نهائيات مونديال 2027، بجمهورية التشيك.

وأشاد سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، بجهود شركة «ويلكيو» في دعم المنتخب خلال مشاركته القارية، آملا حصد النتائج الإيجابية والتأهل إلى مونديال 2027.

وأشار إلى التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، والتعاون الإيجابي من الأندية، والترتيبات الجارية الآن لانطلاق الموسم، وتزايد عدد الأندية، بما يسهم في تطور المنتخب الوطني.

واستعرض سرمد الزدجالي المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة برنامج الموسم الجديد، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وتطرق إلى كافة الشروط الخاصة بمشاركة الفرق، وإجراءات التسجيل، مشيراً إلى حرص اللجنة على توضيح التعديلات الجديدة في قانون اللعبة قبل انطلاق الموسم.