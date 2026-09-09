يونايتد في اختبار ثقيل أمام شباب الأهلي



يلتقي دبي يونايتد وشباب الأهلي غداً الخميس على استاد آل مكتوم، في مواجهة تجمع بين طموح الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين ورغبة حامل الطموحات الكبيرة في تدارك تعثره والعودة إلى سباق المنافسة على اللقب.

وتنطلق المباراة عند الساعة 17:45، ضمن الجولة الخامسة، ويخوضها شباب الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، متقدماً بثلاث نقاط على دبي يونايتد صاحب المركز الثامن.

ويبحث دبي يونايتد، الذي يواجه شباب الأهلي للمرة الأولى في المحترفين، عن مواصلة عروضه اللافتة رغم خسارته في الجولة الماضية أمام الشارقة 3-4، بعدما أظهر الفريق قدرة على مجاراة أحد أبرز فرق المسابقة حتى الدقائق الأخيرة.

وقال الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب دبي يونايتد، إن مواجهة شباب الأهلي تمثل فرصة مهمة لفريقه لاختبار قدراته أمام أحد كبار الكرة الإماراتية.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحافي: «سنواجه شباب الأهلي، وهي فرصة جيدة لنا للعب أمام أحد الفرق الكبيرة في الإمارات. نستعد بشكل جيد للمباراة وندرك حجم التحدي الذي ينتظرنا».

وأكد المدرب الإيطالي جاهزية جميع لاعبيه، مشيراً إلى عدم وجود إصابات، ما يمنحه خيارات واسعة لاختيار التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء.

وأضاف: «نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكن ليس لدينا ما نخسره. علينا أن ندخل أرض الملعب ونستمتع بالمباراة ونلعب بطريقتنا».

في المقابل، يدخل شباب الأهلي اللقاء بشعار «لا بديل عن الفوز»، بعد خسارته أمام الجزيرة في الجولة الماضية، وهي نتيجة يسعى المدرب البرازيلي أندريه جاردين إلى تجاوز آثارها سريعاً لتجنب الابتعاد مبكراً عن المراكز الأولى.

وقال جاردين إن فريقه تنتظره «مباراة مهمة وصعبة» أمام منافس «يستحق الاحترام»، مؤكداً أن شباب الأهلي يملك الإمكانات اللازمة لتقديم مباراة كبيرة.

وأوضح المدرب البرازيلي أن التحضيرات للمواجهة كانت جيدة، وأن فريقه «في أتم الجاهزية»، معتبراً أن الضغط الذي يعيشه شباب الأهلي في هذه المرحلة «جزء لا يتجزأ من موسم طويل».