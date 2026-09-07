ميلوش يواصل قيادة النصر ويستعد للجزيرة

استأنف النصر تدريباته بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، استعداداً لمواجهة الجزيرة الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد الخسارة المفاجئة أمس، أمام عجمان 1-2 على استاد آل مكتوم.

ونفى مصدر قريب من إدارة النصر ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم ميلوش استقالته عقب الخسارة، مؤكداً أن المدرب الصربي مستمر في مهامه ويقود تحضيرات الفريق بصورة طبيعية، وأن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه شائعة.

وأثارت الخسارة أمام عجمان موجة غضب بين جماهير النصر، التي أبدت استياءها من الأداء الباهت للفريق، بعدما أهدر فرصة تعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ويواجه «العميد» اختباراً صعباً في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على الجزيرة، متصدر الدوري، في محاولة لاستعادة توازنه وتدارك خسارته الأخيرة.