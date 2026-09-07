رئيس الدولة يستقبل أبطال منتخب الإمارات لجيل «مونديال إيطاليا 1990»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أعضاء ونجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم «إيطاليا 1990»، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تكريم أصحاب الإنجازات الوطنية والاحتفاء بالرواد الذين ساهموا في رفعة الرياضة الإماراتية.

وأكد اتحاد الإمارات لكرة القدم أن استقبال سموه لجيل المونديال يمثل لفتة كريمة تؤكد تقدير القيادة للعطاء المتواصل والمصمِّم على رفع علم الدولة في المحافل الدولية الكبرى.

وبهذه المناسبة، ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، هذا الاستقبال التاريخي، مؤكداً أن صاحب السمو رئيس الدولة يولي القطاع الرياضي اهتماماً بالغاً ورعاية استثنائية لإيمانه الراسخ بأهمية الرياضة في بناء المجتمع.

وأوضح معاليه أن تكريم نجوم «مونديال 90» يبرهن على أن أصحاب الإنجازات يبقون حاضرين دائماً في ذاكرة الوطن وقيادته، مشيراً إلى أن هذه اللفتة تشكل حافزاً كبيراً ودفعة قوية للأجيال الرياضية الحالية والمستقبلية لبذل المزيد من الجهد وتحقيق نجاحات جديدة تضاف إلى سجل الإمارات الرياضي.