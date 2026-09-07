حمدان بن مبارك: استقبال رئيس الدولة لنجوم جيل مونديال 1990 لحظة تاريخية





أكد اتحاد الإمارات لكرة القدم أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لنجوم منتخب الإمارات الوطني الذين شاركوا في مونديال إيطاليا 1990 يُعد لفتة كريمة من سموه, تُعبر عن دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين من الذين حققوا إنجازات للدولة.

بهذه المناسبة ثمّن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، قائد من طراز خاص يولي الرياضة اهتماماً كبيراً لإيمان سموه بأهميتها في الحياة.

وأشار معالي رئيس الاتحاد إلى أن استقبال سموه لنجوم المنتخب المشاركين في نهائيات كأس العالم 1990، يدل على أن الرياضيين المميزين يبقون في ذاكرة الوطن وقيادته الرشيدة، ويُشّكل في الوقت نفسه حافزاً كبيراً لكل الرياضيين يدفعهم لتحقيق إنجازات إماراتية جديدة في الحاضر والمستقبل.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: إن هذا الاستقبال يُعّد لحظة تاريخية في حياة كل رياضي من هذا الجيل الكروي المبدع وسيكون منارة للأجيال الرياضية الجديدة تدفعهم لتسجيل اسم الإمارات بأحرف من نور في كل المحافل الرياضية.

وبارك معالي رئيس الاتحاد لجيل مونديال 1990 على هذا الاستقبال التاريخي، الذي يؤكد أن من ينجز ويرفع راية الإمارات في المنافسات الكبيرة سيحظى باهتمام القيادة الرشيدة والمجتمع.