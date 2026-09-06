حمد المقبالي: نتحمل مسؤولية الخسارة أمام الجزيرة وتفاصيل صغيرة حسمت النتيجة

أعلن حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، تحمله وزملاؤه مسؤولية الخسارة أمام الجزيرة 1-3، في قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «فريقنا لم يحسم الفرص التي لاحت أمامه، بينما عرف الجزيرة كيف يستغل الفرص التي أتيحت له، وممكن نكون نحن السبب، أو جزءاً من السبب، خصوصاً أننا حصلنا على فرص أكثر خطورة، لكن الجزيرة استغل الفرص التي أتيحت له، ويستحق الفوز، ونبارك له».

ورغم النتيجة، يرى حارس شباب الأهلي أن فريقه لم يكن بعيداً عن تقديم مباراة جيدة، بعدما فرض سيطرته في فترات طويلة، ولعب وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، لكن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة لمصلحة الجزيرة، وأوضح: «كنا مسيطرين ونلعب كرة جميلة، ونطبق خطط المدرب، ونحن طوال المباراة كنا متوازنين وقدمنا مباراة جميلة، لكن كرة القدم تحتاج إلى استغلال الفرص والحسم، وهذا ما افتقدناه. بينما الجزيرة تحسن في الوقت المناسب وحسم المباراة، بينما نحن لم ننجح في إنهاء الفرص بالشكل المطلوب، وهذا كان سبب الخسارة».

وبعيداً عن حسابات الخسارة، توقف المقبالي أمام الجانب الآخر من المشهد، معتبراً أن فوز الجزيرة يمثل إعلاناً عن عودة فريق كبير إلى دائرة المنافسة، خصوصاً بعدما تمكن من تحقيق انتصار ظل غائباً عن مواجهاته أمام شباب الأهلي لسنوات، وقال: «يمكن منذ خمس أو ست سنوات لم يتمكن الجزيرة من الفوز علينا، لكن هذه مجرد ورقة من أوراق المنافسة، واليوم عاد الجزيرة».

ويرى المقبالي أن انتصار الجزيرة لا يمثل مكسباً للفريق وحده، وإنما يرفع مستوى المنافسة في الدوري بأكمله، ويمنح بقية الأندية حافزاً إضافياً للدخول بقوة في سباق القمة، وقال: «عودة الجزيرة ستكون دافعاً معنوياً كبيراً للفريق ولجمهوره، كما أنها تعطي بقية الأندية دافعاً إضافياً. الجميع كان ينتظر عودة الجزيرة، واليوم يمكن القول إن الجزيرة عاد، وهذا أمر جيد للدوري، لأن المنافسة أصبحت أجمل وأقوى، وهذه هي حلاوة دورينا».

وبالنسبة لشباب الأهلي، يدرك المقبالي أن الخسارة مؤلمة، لكنها لا تستحق أن تتحول إلى أزمة، خصوصاً أن الموسم لا يزال في بدايته، وأن الفريق يملك الوقت الكافي لتصحيح أخطائه واستعادة طريق الانتصارات، وقال: «هذه الخسارة جاءت في بداية المشوار، وبالتالي لدينا فرصة لكي نراجع أنفسنا ونعدل الأخطاء ونحسب حساب المباريات المقبلة، واليوم سنحزن على الخسارة، لكن غداً سنبدأ التفكير في أسبابها، وما الأخطاء الفردية التي حدثت، وما الأخطاء الجماعية التي وقعنا فيها، حتى نصححها ونعود إلى السكة مرة أخرى، سكة الانتصارات».

وعن شكل المنافسة بعد مرور أربع جولات، في ظل انفراد العين والجزيرة بالعلامة الكاملة، وتراجع شباب الأهلي والوصل بفارق ثلاث نقاط، أكد المقبالي أن الحديث عن حسم مبكر للمنافسة سابق لأوانه، وأضاف: «بداية الدوري بهذا الشكل أمر متوقع، عندما نتحدث عن أندية بحجم العين والجزيرة والوصل وشباب الأهلي، فهي دائماً منافسة وقادرة على تحقيق الانتصارات، لكن كل فريق يجتهد من أجل نفسه، ونحن حالياً متأخرون عن فرق الصدارة بثلاث نقاط، ولكننا في بداية المشوار، ونحاول نصحح الأخطاء للعودة لسكة الانتصارات، وإن شاء الله تكون في النهاية من نصيبنا».