منتخبنا يخسر أمام تايلاند في تصفيات كأس آسيا للشباب

خسر منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة، مباراته أمام نظيره منتخب تايلاند بهدف دون مقابل، على استاد مدينة تشونبوري ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027 في الصين، والتي شهدت خسارة منتخب العراق أمام منتخب تركمانستان 1-2، على الملعب نفسه، لتتصدر تركمانستان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق عدد الأهداف أمام تايلاند، في حين بقي رصيد المنتخبين الإماراتي والعراقي خالياً من النقاط.

وهدد منتخب تايلاند مرمى الإمارات في الدقيقة 4، عندما تغير اتجاه تسديدة فونغفيتش إيمسا-آرد باتجاه المرمى، ما أجبر الحارس جوش بنتلي على القيام بتصدٍ مبكر، وبدأت الإمارات في تشكيل الخطورة بعد مرور نصف ساعة، حيث اختبر يانيك مولر حارس تايلاند بومرابي سيري بوني ياكول بتسديدة رأسية في الدقيقة 36، قبل أن يقترب من التسجيل مجدداً بعد لحظات، عندما تصدى الحارس لتسديدته القوية، قبل أن ترتد الكرة إليه ويسددها فوق العارضة.

ونجحت تايلاند أخيراً في كسر التعادل في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق سيويكورن بونسان، الذي انطلق إلى داخل منطقة الجزاء عقب هجمة منظمة، قبل أن يسدد بهدوء الكرة من فوق بنتلي إلى داخل الشباك.

واضطر بومرابي إلى التدخل في المراحل الأخيرة من الشوط، حيث قدم تصدياً رائعاً ليحرم محمد العلي من التسجيل بضربة رأسية ماكرة، وحافظ المنتخب التايلاندي على نهجه الهجومي بعد الاستراحة، في الوقت الذي نجح فيه في إبقاء الإمارات بعيداً عن مرماه ليضمن النقاط الثلاث.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي الإمارات مع العراق، وتركمانستان مع تايلاند، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني.