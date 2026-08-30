«أبيض الشباب» يواجه تايلاند في تصفيات كأس آسيا غداً

يفتتح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً مشواره، غداً، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، حيث يخوض التصفيات ضمن المجموعة السادسة التي تستضيفها تايلاند، ويخوض المنتخب جميع مبارياته على ملعب تشونبوري.

ويستهل المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، مشواره بلقاء تايلاند عند الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي نظيره العراقي يوم 3 سبتمبر المقبل الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي منتخب تركمانستان بالجولة الثالثة يوم 6 سبتمبر الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات.

وقال بيتر فان دي فين مدرب المنتخب الوطني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم: «متحمسون لهذه التصفيات، وقد بدأنا معسكرنا في أبوظبي، ثم بانكوك، والآن تنتظرنا 3 مواجهات قوية ستكون فرصة أمام اللاعبين من أجل التطوير واكتساب الخبرات». وأضاف : «أثق في جميع اللاعبين وجمعيهم مستعد للهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس آسيا».