«ديربي دبي» يشعل صراع صدارة دوري المحترفين في زعبيل





يستضيف الوصل ضيفه شباب الأهلي عند الثامنة والنصف من مساء الجمعة على استاد زعبيل، لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين في «ديربي دبي» الذي يترقبه الجمهور، وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين فريقين نجحا في تحقيق العلامة الكاملة خلال الجولتين الأولى والثانية من المنافسة.

يمتلك كل فريق 6 نقاط في رصيده، مع أفضلية الوصل الذي يحتل صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف، عقب فوزه على يونايتد وكلباء، فيما حقق شباب الأهلي انتصارين على خورفكان والظفرة، لتضع نتائج البداية الفريقين في مواجهة مباشرة مبكرة على الصدارة بطموح التتويج باللقب.

ويعمل كل فريق خلال لقاء الغد على تحقيق الفوز ومواصلة انطلاقته المثالية، إلى جانب تعطيل منافسه المباشر ومنعه من تعزيز موقعه في الصدارة، في مواجهة تمثل اختباراً مبكراً لطموحات الفريقين وقدراتهما الفنية، حيث يدخل كل منهما المباراة بمعنويات مرتفعة عقب البداية القوية، مع رفض تام للخسارة.

من جانبه، أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الوصل، أنه يتوقع مباراة قوية أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى أن المنافس فريق قوي وجيد جداً، ويضم عناصر متميزة وأصحاب خبرة، ذاكراً أن الصراع على النقاط سيكون قوياً، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية فريقه للمواجهة، وقال روي فيتوريا: المباراة صعبة بكل تأكيد، نواجه خصماً قوياً، لكننا سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

أما البرازيلي أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، الذي يخوض موسمه الأول في ملاعب الإمارات، أكد أن العمل مستمر داخل فريقه، مشيراً إلى وجود تطور في تأقلم اللاعبين مع أسلوب اللعب، وذلك على خلفية توليه للمهمة الفنية مؤخراً، ووصف جاردين مواجهة الوصل بأنها مباراة قمة، مؤكداً أن التحضيرات متواصلة لخوضها، وأن الجهاز الفني يركز في المرحلة الحالية على رفع المستوى الفني وتطوير الأداء.

من جانبه، يدخل شباب الأهلي المواجهة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حصد العلامة الكاملة بفوزه على خورفكان والظفرة في الجولتين الافتتاحيتين، ويأمل الفريق بقيادة مدربه أندريه جاردين في مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق انتصار جديد، في مواجهة تمثل محطة مهمة في مشواره نحو استعادة لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في العمل الفني وتطوير أسلوب اللعب، والاستفادة بشكل أفضل من الفرص، مع التركيز على أداء الفريق خلال المباراة بعيداً عن تاريخ المواجهات السابقة.

بدوره أكد محمد جمعة المنصوري، لاعب شباب الأهلي، أن اللاعبين يواصلون تنفيذ تعليمات الجهاز الفني والالتزام بالخطة الموضوعة، مشدداً على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة جمع النقاط في جدول الترتيب.

34 مباراة

11 فوزاً للوصل

14 فوزاً لشباب الأهلي

9 تعادلات

الأهداف:

45 للوصل

57 لشباب الأهلي