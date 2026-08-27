الإمارات تستضيف مجموعة منتخبنا في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2027.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات بنجلاديش وسوريا وبوتان وماكاو الصينية.

وتستضيف الإمارات منافسات المجموعة الثالثة، التي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات التي تشهد مشاركة 35 منتخبًا، تم توزيعها على 7 مجموعات، تضم كل منها 5 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات، لينضم إلى 9 منتخبات آسيوية ضمنت تأهلها مباشرة، وهي أستراليا والصين واليابان، حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام، بعد تأهلها إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا قطر 2026.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا في أوزبكستان خلال الفترة من 12 إلى 29 مايو 2027.