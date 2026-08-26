حراس مرمى «دورينا».. 10 أسماء ثابتة و4 وجوه تقتحم القائمة

حافظ 10 حراس مرمى من 14 نادياً على المشاركة الأساسية في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل الغالبية من حماة العرين الوقوف بين الخشبات الثلاث، في مشهد يؤكد حضور أسماء ثابتة ووجوه مكررة تظهر في التشكيلة الأساسية التي وصل البعض إليها خلال المواسم الأخيرة بينما مجموعة أخرى حافظت على مواقعها لمواسم طويلة دون أن ينجح البدلاء في نيل الفرصة.



ويقود القائمة خالد عيسى «العين»، حمد المقبالي «شباب الأهلي»، محمد علي «الوصل» الذي تحول إلى الخيار الأساسي منذ الموسم الماضي، إلى جانب عادل الحوسني «الشارقة»، وأحمد شامبيه «النصر»، فهد الظنحاني «بني ياس»، زايد الحمادي «الوحدة»، علي الحوسني «عجمان»، أحمد الحوسني «خورفكان»، سلطان المنذري «كلباء».

ويلاحظ أن 8 من الحراس العشرة وصلوا سن الـ 30 عاماً وأكثر، باستثناء محمد علي، حارس الوصل «28 عاماً»، وحمد المقبالي، حارس شباب الأهلي «23 عاماً»، والذي يعد الحارس الأساسي الأصغر سناً في دورينا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.



وفي المقابل، شهدت النسخة الجديدة ظهور 4 وجوه في مركز حراسة المرمى ليست جديدة على المسابقة، ولكنها كانت تجلس على الدكة سابقاً باستثناء حارس واحد فقط ظهر للمرة الأولى، بينهم حارسان مع الصاعدين إلى دوري المحترفين، حيث انتزع سالم خيري، بعد اجتهاد طويل، فرصة المشاركة أساسياً مع يونايتد في المحترفين، فيما تولى مرزوق البدواوي حماية عرين حتا.



فيما نجح عيسى الهوتي في حجز موقعه أساسياً مع الظفرة، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليحل محل أمجد السيد الذي شارك أساسياً في الموسم الماضي، قبل أن يظهر بديلاً في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي.



وظهر للمرة الأولى في «دورينا» أيرسين ديستافو بين الخشبات الثلاث لعرين الجزيرة، على حساب المخضرم علي خصيف، عميد لاعبي الدوري، الذي وجد نفسه على مقاعد البدلاء للمرة الأولى في عهد الاحتراف.



وتبقى الفرصة متاحة أمام جميع الحراس لإحداث تغييرات جديدة في مواقعهم، سواء بالتحول إلى مقاعد البدلاء أو انتزاع فرصة المشاركة أساسياً، باعتبار أن الموسم لا يزال في بدايته وقد يحمل معه العديد من المتغيرات، مع وجود مؤشرات التعديل خاصة في الوصل الذي تعاقد مع الحارس دينكو هوركاش، وينتظر أن يسجل ظهوره الأول في مباراة شباب الأهلي يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين.