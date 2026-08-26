تحركات مدروسة وصفقات ثقيلة.. الجزيرة يخطط لاستعادة درع المحترفين

انفجرت الرغبة الجامحة لنادي الجزيرة في استعادة عرش دوري أدنوك للمحترفين مع إطلاق صافرة موسم 2026–2027، حيث تخلت الإدارة تماماً عن إرث المدرسة الهولندية الهجومية المفتوحة، ووضعت مقاليد الحكم الفني بيد الروماني المخضرم أولاريو كوزمين ليقود استراتيجية ثورية تهدف إلى هدم عيوب الماضي وبناء هوية تكتيكية صارمة، ترتكز في مرحلتها الأولى على الانضباط الدفاعي والواقعية الشديدة التي تضع النقاط والثمار قبل الأداء الجمالي، معلنةً عن «فخر أبوظبي» بثوب البطل الحقيقي القادر على تحمل ضغوطات المنافسة الطويلة وإحراز الألقاب.

ترميم الحصون الخلفية

بدأت رحلة التغيير الجذري من الخلف، حيث نفذ كوزمين تصفية واضحة للأسماء السابقة التي لم تخدم فكره الانضباطي، ليحل محلها جيل من المقاتلين الذين نجحوا فوراً في منح الفريق صلابة افتقدها لسنوات، وتمثلت أولى خطوات الأمان في التعاقد مع الحارس التركي الخبير إرسين ديستان أوغلو في صفقة انتقال حر، ليشكل صمام الأمان والتوجيه، وعزز العمق الدفاعي بضم الموهبة التركية صالح مالكوش أوغلو كحائط صد في الارتكاز، بجانب البوسني الشاب نيرمين مويكيتش في فئة المقيمين، والظهير الدولي الإماراتي روبن كانيدو. وأثمر هذا التغيير عن مفعول سحري فوري، إذ تحول الجزيرة إلى فريق يصعب اختراقه، محققاً شباكاً نظيفة ومحرزاً العلامة الكاملة في أول جولتين من الدوري بالفوز على حتا والشارقة بنتيجة 2-0 في المباراتين.

مالكوم يشعل الشرارة

لم يكن الضبط الدفاعي المحكم سوى الخطوة التمهيدية لإطلاق الشق المرعب من خطة كوزمين، التي بدأت رسمياً بالإعلان عن الصفقة المدوية التي هزت الملاعب الخليجية بالتعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم فيليبي، ليمثل جناح برشلونة السابق قطعة المغناطيس التي ستتحرك حولها المنظومة الهجومية لفخر أبوظبي، إذ يمنح الفريق حلولاً خارقة في الأطراف بفضل سرعته المذهلة وحسه التهديفي العالي، مشكلاً الشرارة الأولى والركيزة الأساسية لغزو هجومي كاسح يخطط له المدرب الروماني لاختراق التكتلات الدفاعية للمنافسين.

مشروع القوة الضاربة

ووفقاً لمصادر وتقارير إعلامية تتجه إدارة الجزيرة الآن بكل ثقلها التعاقدي نحو حسم ثلاث صفقات قوية أخرى لإكمال مشروع القوة الضاربة، حيث بات النجم النيجيري الشاب أنتوني دينيس قاب قوسين أو أدنى من التوقيع الرسمي ليمنح خط الوسط حيوية وقدرة خارقة على الضغط العالي وافتكاك الكرات، وفي ذات الوقت تتواصل المساعي لضم البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد خروجه من حسابات فنربخشة التركي ليكون سلاح الحسم في المباريات المعقدة بالتسديدات بعيدة المدى، بينما تكتمل التوليفة بالسعي لضم الإسباني داني سيبايوس المتوج بيورو 2024 في صفقة انتقال حر، ليتسلم مفاتيح الإيقاع وينقل خبرته الأوروبية العريضة لقلب العاصمة أبوظبي.

نوايا انتزاع درع المحترفين

وتؤكد هذه التحركات المدروسة أن الجزيرة يكتب إعلان نوايا صريحاً ومرعباً لجميع المنافسين؛ فالهدف الأوحد والواضح للمشروع هو استعادة لقب دوري أدنوك للمحترفين والعودة السريعة لمنصات التتويج، وهو ما أكده كوزمين علناً برغبته في إعادة النادي لوضعه الطبيعي بطلاً للدوري. وتأمل إدارة النادي من خلال هذا الاستقرار الفني الممتد حتى 2028 ومزيج العناصر الشابة بالخبرات العالمية، في بناء شخصية بطل قوية، وتجاوز كبوة الخروج الآسيوي المبكر أمام الاتحاد، وافتتاح حقبة تاريخية جديدة تضمن هيمنة «فخر أبوظبي» على البطولات المحلية لسنوات مقبلة.