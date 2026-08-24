أحمد الصراف: إنييستا فضّل الإمارات على عروض عالمية

أكد أحمد الصراف، رئيس نادي جلف يونايتد، أن تعاقد النادي مع النجم الإسباني أندريس إنييستا لتولي تدريب الفريق الأول جاء نتيجة قناعة متبادلة بالمشروع، وعلاقة امتدت لنحو ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن المقابل المالي لم يكن العامل الأساسي في الاتفاق، وأن إنييستا اختار بدء مشواره التدريبي مع الفريق رغم وجود عروض أخرى أمامه.

وأضاف الصراف لـ«البيان» أن العلاقة مع إنييستا بدأت قبل نحو ثلاثة أعوام، قبل أن تتطور مع دخوله مجال التدريب وحصوله على الرخص التدريبية، حيث بدأ تجربته العملية داخل النادي مع فريق تحت 17 عاماً، موضحاً أن النادي حرص منذ البداية على منحه المساحة والراحة للعمل دون ضغوط.

دورات

وتابع: عندما بدأ إنييستا دوراته التدريبية منحناه الفرصة لمتابعة فريق تحت 17 عاماً، وتركناه يعمل براحة تامة، لأن هدفنا أن نوفر له البيئة المناسبة. ومع الوقت بدأ يتعرف بصورة أكبر إلى النادي وطريقة العمل وتطوير اللاعبين، وكان يتابع الفريق منذ بداية موسم 2025-2026، حتى تواصل معي خلال الصيف وأبلغني برغبته في تولي تدريب الفريق الأول.

وأوضح الصراف أن شعور إنييستا بالراحة داخل النادي وقناعته بالمشروع كانا من أبرز أسباب الاتفاق، وقال: «العقد والمقابل المالي لم يكونا العامل الأساسي في الصفقة. إنييستا آمن بالنادي والمشروع، ونحن آمنا به وبما يمكن أن يقدمه داخل الملعب وخارجه. أتذكر أنه قال لي خلال إحدى جلساتنا إنه يشعر براحة كبيرة في هذه البيئة، وهذا تحديداً ما نسعى إليه في جلف يونايتد، أن نوفر لكل شخص البيئة التي تساعده على تقديم أفضل ما لديه».

مسيرة

ووصف رئيس جلف يونايتد اختيار إنييستا للنادي لبدء مسيرته التدريبية بأنه مصدر فخر، مشيراً إلى أن النجم الإسباني كانت أمامه عروض أخرى خارجية، لكنه فضل الاستمرار في الإمارات والعمل مع جلف يونايتد لقناعته بالمشروع، معرباً عن ثقته بأن وجود اسم بحجم إنييستا سيشكل إضافة تسهم في تطوير اللاعبين والكرة الإماراتية.

وكشف الصراف أن تطوير المواهب الشابة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية النادي، مشيراً إلى أن جلف يونايتد كان من أصغر فرق دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ومنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب، بينهم لاعب بعمر 16 عاماً شارك مع الفريق الأول.

وقال: «لدينا هذا الموسم نحو 11 لاعباً تحت 20 عاماً سيكونون ضمن الفريق الأول، وإنييستا يؤمن باللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة. هدفنا أن يجد اللاعب الواعد البيئة التي تساعده على التطور والوصول إلى مستويات أعلى، وأن نسهم في تقديم لاعبين يمكنهم مستقبلاً خدمة الكرة الإماراتية».

خطوات

وشدد الصراف على أن النادي يتعامل مع مشروعه بخطوات مدروسة، في ظل أهمية الاستثمار الصحيح وإدارة الموارد المتاحة، وقال: «علينا أن نمضي خطوة بخطوة وأن نكون أذكياء في الاستثمار. قد لا نملك الإمكانات المالية الكبيرة، لكننا نحظى بالدعم، والمهم أن تعرف كيف تستثمر وتختار الأدوات الصحيحة وتدير ميزانيتك بصورة جيدة، وفي النهاية الصبر هو الأساس».

وأشاد الصراف بفتح اتحاد كرة القدم في الإمارات المجال أمام الأندية الخاصة للمشاركة في مسابقات كرة القدم، مؤكداً أن التجربة أتاحت لهذه الأندية فرصة التعلم والتطور وبناء مشاريعها الخاصة، بما يعزز المنافسة ويسهم في نجاح وتطوير كرة القدم في الإمارات.