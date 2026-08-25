مجلس دبي الرياضي يختتم الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم

اختتم مجلس دبي الرياضي فعاليات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي استضافها عالم دبي للرياضة بمركز دبي الدولي التجاري العالمي، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات الخاصة، وهي الدورة السنوية التي ينظمها المجلس في إطار جهوده لدعم وتطوير قاعدة ممارسي كرة القدم، واكتشاف ورعاية المواهب الكروية الواعدة في مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى تحضير الفرق للموسم الكروي 2026-2027.

وشهدت الدورة مشاركة 26 فريقاً ضمن ثلاث فئات عمرية هي تحت 10 و11 و12 سنة، بمشاركة 468 لاعباً يمثلون 39 جنسية، في تأكيد على التنوع الكبير الذي تتميز به كرة القدم في دبي، وما توفره الإمارة من بيئة رياضية تجمع اللاعبين من مختلف الجنسيات والثقافات.

وشهدت البطولة إقامة 98 مباراة، قدم خلالها اللاعبون مستويات فنية مميزة وروحاً تنافسية عالية، وسط أجواء رياضية اتسمت بالالتزام والروح الرياضية والتفاعل الكبير من الفرق والأجهزة الفنية.

وكان من أبرز مخرجات الدورة اختيار 43 لاعباً من المواهب الكروية الواعدة، بعد متابعة مستويات اللاعبين خلال منافسات البطولة، حيث أظهر هؤلاء اللاعبون إمكانات فنية ومهارات مميزة لفتت الأنظار، بما يعكس أهمية البطولات المجتمعية والأكاديمية في توفير منصة لاكتشاف المواهب في سن مبكرة.

ويأتي التركيز على اكتشاف المواهب وتطويرها في صميم أهداف مجلس دبي الرياضي، من خلال توفير فرص التنافس والاحتكاك للاعبين الصغار، ومساعدتهم على تطوير قدراتهم الفنية والبدنية، بما يسهم في بناء قاعدة قوية ومستدامة لكرة القدم في إمارة دبي.

وعلى صعيد النتائج، شهدت المنافسات تتويج عدد من الفرق بالمراكز الأولى في الفئات الذهبية والفضية.

ففي فئة تحت 10 سنوات الذهبية، أحرز فريق سوفا المركز الأول، وجاء شباب الأهلي ثانياً، والنصر ثالثاً، والوصل رابعاً.

وفي فئة تحت 10 سنوات الفضية، جاء النصر في المركز الأول، يليه حتا، ثم الفرجان، والفريج، وأي أف سي.

وفي فئة تحت 11 سنة الذهبية، توج شباب الأهلي بالمركز الأول، يليه الوصل، ثم النصر، وأكاديمية برشلونة دبي.

أما فئة تحت 11 سنة الفضية، فقد أحرز النصر «ب» المركز الأول، وجاء نادي الفرجان ثانياً، وحتا ثالثاً، وأكاديمية ريال مدريد رابعاً.

وفي فئة تحت 12 سنة الذهبية، توج نادي فرسان إسبانيا بالمركز الأول، يليه الوصل، ثم النصر، والفرجان،

بينما أحرز شباب الأهلي المركز الأول في فئة تحت 12 سنة الفضية، يليه سما سبورت، ثم الفريج، وحتا.

وسلّم عادل البناي رئيس قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي كؤوس التفوق والميداليات إلى الفائزين وقال: إن هذه الدورة تعكس حرص مجلس دبي الرياضي على مواصلة تنظيم البطولات والفعاليات التي تمنح اللاعبين الصغار فرصاً مستمرة للتنافس والتطوّر، مع التركيز على اكتشاف المواهب الكروية الواعدة وتوفير البيئة المناسبة أمامها لمواصلة مسيرتها الرياضية، بما يدعم مستقبل كرة القدم في دبي ويسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين المتميزين.