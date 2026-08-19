غوران مدرب عجمان.. 10 سنوات في حب الإمارات

أكمل الصربي غوران، مدرب عجمان، 10 سنوات في ملاعب الإمارات، أشرف خلالها على تدريب 7 أندية مختلفة، في تجربة ناجحة جعلته واحداً من أكثر المدربين الأجانب معرفة بكرة القدم المحلية، مع تطور علاقته وارتباطه بالدولة التي أكد أنه يشعر فيها بالسعادة والراحة النفسية، ولا يرغب في مغادرتها حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

وكشف مدرب عجمان، في حديث مع «البيان» عن إكماله عقداً من الزمان في الدولة، أنه تلقى خلال السنوات الماضية عروضاً من الخارج، لكنه لم يفكر في الرحيل، مشيراً إلى أنه يشعر براحة نفسية كبيرة ويستمتع بالحياة التي يعيشها، ذاكراً أن ذلك دفعه إلى مواصلة مشواره ورفض المغادرة رغم العروض التي تلقاها.

وأوضح غوران أن الإمارات أصبحت جزءاً من مستقبله، مؤكداً أن علاقته بها لن تنتهي مع نهاية مسيرته التدريبية، مبيناً أنه يفكر في تقسيم حياته مستقبلاً، بعد اعتزاله تدريب كرة القدم، بين الإمارات وصربيا، وأنه يرغب بشدة في استمرار ارتباطه بالدولة التي أمضى فيها سنوات طويلة من حياته المهنية.

وقال: «أنا سعيد جداً هنا، أحب الإمارات، وأرى نفسي مستمراً في العيش فيها»، مؤكداً أن هذه الكلمات تعبر عن مشاعره الحقيقية تجاه البلد الذي احتضنه طوال السنوات الماضية وقدم له الكثير، مثل الاستقرار والعمل في أجواء مميزة، وأكسبه خبرة جيدة في الملاعب.

وأشار غوران إلى أن السنوات التي قضاها في الإمارات منحته فرصة للتعرف بصورة أكبر إلى طبيعة كرة القدم المحلية وثقافة المجتمع بحكم الاستقرار وتعدد التجارب، ذاكراً أن القدرة على التأقلم وفهم عقلية اللاعبين تمثل أحد أهم عوامل النجاح بالنسبة لأي مدرب.

وقال المدرب الصربي إن خبرته السابقة منحته أفضلية كبيرة مقارنة ببعض المدربين الآخرين، لأنها ساعدته على فهم تفاصيل العمل داخل الأندية والتعامل مع اللاعبين بصورة أفضل، مبيناً أن ذلك انعكس على مسيرته التدريبية خلال السنوات الماضية، ذاكراً في الوقت ذاته أن كرة الإمارات تطورت كثيراً وأنها تشهد مستويات متميزة.

وتحدث غوران عن وجوده حتى المراحل الختامية في المنافسة على جائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي، بعد أن تم ترشيحه ضمن 3 مدربين، مبيناً أنها كانت المرة الثالثة التي يتنافس فيها على جائزة أفضل مدرب، معتبراً أن هذا الأمر يمثل إنجازاً مهماً بالنسبة إليه، ويمنحه دافعاً إضافياً لمواصلة العمل وتقديم الأفضل.

وأكد أنه يسعى باستمرار إلى تطوير نفسه وزيادة قدراته الفنية، مشيراً إلى أن المنافسة على الجوائز الفردية تمنحه وتمنح كل مدرب حافزاً كبيراً لتقديم أقصى ما عنده.