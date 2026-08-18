الجزيرة بثوب كوزمين.. دفاع صلب وهجوم منظم

رسم الفوز الذي حققه الجزيرة على حتا بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين ملامح واعدة لمستقبل الفريق تحت قيادة المدرب الروماني المخضرم أولاريو كوزمين، وجاء هذا الانتصار المحلي ليطوي سريعاً صفحة الخروج القاسي من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو التعثر الذي وصفه كوزمين بأنه كان بمثابة «دش بارد» ضروري لإعادة الفريق إلى أرض الواقع، والتخلي عن صبغة الفريق الجميل فقط لصالح بناء منظومة واقعية تعرف كيف تقاتل من أجل النقاط الثلاث.

وتتجلى البصمة الفنية الفورية للمدرب الروماني في إعادة تنظيم الخطوط الخلفية لـ«فخر أبوظبي»، حيث نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال المواجهة الأولى بالدوري، عاكساً فلسفته الدفاعية الصارمة التي ميزت مسيرته التاريخية الحافلة في الملاعب الإماراتية. ولم يقتصر التطور على الجانب الدفاعي فحسب، بل أظهر كوزمين مرونة تكتيكية واضحة في تفعيل الأطراف والاعتماد على الكرات العرضية المتقنة، واللعب الجماعي المنظم الذي يخدم مصلحة المجموعة فوق المهارات الفردية للاعبين.

وتنعكس الأرقام الإحصائية الاستثنائية للروماني أولاريو كوزمين، كأنجح مدرب في تاريخ عصر الاحتراف الإماراتي برصيد 15 لقباً محلياً، منها 4 ألقاب دوري تفوق بها على الجميع، بشكل مباشر على فلسفته القيادية لـ«فخر أبوظبي»، حيث يحمل تاريخه التدريبي الحافل بـ22 لقباً إجمالياً في مسيرته الفنية ثقافة الانضباط الصارم والواقعية النفعية التي افتقدها الجزيرة في المواسم الأخيرة.

ويؤكد هذا الإرث الرقمي العريض قدرة تكتيكية عالية في تفكيك المنافسين وخنق خطوطهم الهجومية، وهو ما اتضح جلياً في الأرقام القياسية المسجلة بمباراة حتا الافتتاحية، إذ نجحت منظومة كوزمين في حرمان المنافس من التسديد المباشر على المرمى، بينما فرض الجزيرة أسلوبه الهجومي بـ11 تسديدة مباشرة، ونسبة استحواذ بلغت 62.6%، ودقة تمرير تخطت 88%.

وتعكس هذه الهيمنة الإحصائية تحولاً جذرياً في هوية الجزيرة من فريق يكتفي بتقديم الاستعراض والمهارات الفردية إلى فريق متوازن رقمياً، يبني مشروعه القادم على أسس دفاعية حديدية لا تهتز، بالتوازي مع نجاعة هجومية منضبطة تضمن حصد النقاط بأقل مجهود بدني ممكن.

ويمثل أسلوب كوزمين الحالي تحولاً جذرياً في هوية الجزيرة الفنية مقارنة بالحقب التدريبية السابقة، فقد تخلص الفريق سريعاً من نزعة «اللعب الجميل» والاستعراض الفردي الممتع لكن غير المنتج، وتحول نحو الواقعية النفعية الشرسة التي تضع حصد النقاط والبطولات أولاً.

وفرض كوزمين انضباطاً دفاعياً صارماً يحرم المنافسين تماماً من مساحات الحركة أو التسديد على المرمى، كما استبدل الاختراق التقليدي المكرر من العمق بأسلوب تفعيل الأطراف والكرات العرضية المكثفة والفعالة داخل صندوق العمليات.

وفي الوقت الذي اعتمد فيه المدربون السابقون على الأسماء التقليدية والركائز القديمة فقط، يرتكز مشروع كوزمين اليوم على دعم الوجوه الشابة والبدلاء الواعدين بمرونة تكتيكية عالية، ما يسهم في بناء فريق بطولات متزن، صلب، وقادر على حسم المواجهات.