فريق بنات الإمارات يستهل دوري أبطال آسيا بالتعادل

استهل فريق نادي بنات الإمارات مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم 2026-2027، بالتعادل مع فريق كلية رويال ثيمبو البوتاني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على الاستاد المركزي في مدينة قرشي الأوزبكية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتقدم الفريق البوتاني في الشوط الأول، قبل أن ينجح فريق بنات الإمارات في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة عن طريق صالحة راشد الزعابي، ليحصد أول نقطة له في مستهل مشواره بالبطولة.

ويلتقي فريق بنات الإمارات في الجولة الثانية يوم الخميس مع فريق ماستر من لاوس، فيما يواجه كلية رويال ثيمبو فريق ناساف الأوزبكي.

ويتأهل إلى دور المجموعات متصدر كل مجموعة من المجموعات الست في الدور التمهيدي، لينضم إلى الأندية الستة الأعلى تصنيفًا في البطولة.