صدامات نارية تلوح في دوري أبطال آسيا للنخبة





تتزايد حدة الإثارة مع اقتراب موعد قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، والمقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويتطلع عشاق كرة القدم إلى المزيد من المواجهات عالية المستوى، مع سعي الفرق للتتويج بأغلى الألقاب في كرة القدم الآسيوية على مستوى الأندية، ولذا قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتسليط الضوء على عدد من الحقائق والأرقام المثيرة للاهتمام المتعلقة بقرعة مرحلة الدوري.

تحدٍ أكثر صعوبة

تشهد النسخة الثالثة من البطولة بحلتها الجديدة توسيع المشاركة إلى 32 نادياً، بزيادة ثمانية فرق عن النسخة السابقة، حيث حصلت كل من منطقتي الشرق والغرب على أربعة مقاعد إضافية.

ويمثل كل من اليابان والسعودية خمسة أندية، بعد أن نجح فريقا اتحاد جدة وغامبا أوساكا، وكلاهما من أبطال آسيا السابقين، في عبور الدور التمهيدي في منطقتيهما.

فيما يسعى أهلي جدة السعودي، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، إلى أن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية.

ويقود المدرب البوسني مارينو بوسيتش، طموحات الفريق في تحقيق هذا الإنجاز، بعدما حل مكان الألماني ماتياس يايسله في منصب المدير الفني، إثر رحيل الأخير لتولي تدريب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

أبطال على الموعد

في المقابل، يبرز عدد من الفرق القوية التي تسعى إلى حرمان الأهلي من تحقيق ثلاثيته التاريخية، من بينها ثمانية أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي العين الإماراتي، الهلال والاتحاد، والسد القطري، وغامبا أوساكا الياباني، وكاشيما انتلرز الياباني، وجيونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية.

بينما يسجل الشمال القطري وسانغا كيوتو الياباني، ظهورهما الأول على الصعيد القاري، في حين يشارك القادسية السعودي وكونغ آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في المستوى الأعلى من بطولات الأندية الآسيوية.

وتنطلق مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر 2026، وتختتم في 17 فبراير 2027، فيما تقام مواجهات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب خلال مارس 2027، ونهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 في السعودية خلال الفترة من 23 أبريل ولغاية 1 مايو من العام المقبل.

ويحجز الفريق المتوج باللقب مقعده في الملحق "الأفريقي-الآسيوي-الهادئ" لكأس العالم للأندية 2027، والذي يشكل المباراة الافتتاحية لكأس القارات للأندية 2027.