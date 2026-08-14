حمدان بن مبارك يهنئ الأسرة الكروية بانطلاق الموسم الجديد





هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الأسرة الكروية بمناسبة انطلاق الموسم الكروي 2026-2027 , وأكد أن هذه الانطلاقة تُشكل إضافة جديدة للكرة الإماراتية، وقال: «إن استعدادات وتعاقدات الأندية تدل على أن الموسم سيكون مثيراً ومميزاً، ونحن على ثقة أن الأندية ستستفيد من تجاربها السابقة، وتوظف كل خبراتها لتحقيق أهدافها».

وأشار معالي رئيس الاتحاد إلى أن التحضير المسبق والمنسق قبل انطلاق الموسم هو الركيزة الأساسية للنجاح، مؤكداً أن الجميع عملوا من دون كلل أو ملل في فترة التوقف لتهيئة بيئة مناسبة ومحفزة للموسم الحالي من خلال إقامة المعسكرات وورش العمل والمحاضرات، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وأكد معاليه أن جمهور الأندية متعطش لانطلاق المسابقات المحلية، وسيبقى المحفز الأكبر لإبداع الفرق واللاعبين.