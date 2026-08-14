النصر ينجو من فخ كلباء في ضربة البداية





حسم التعادل 2-2 المواجهة الافتتاحية في النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين بين النصر وضيفه كلباء التي جمعتهما على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى من البطولة، سجل ثنائية «النمور» في الشوط الأول نيمانيا يوفيتش في الدقيقة 6 وسامان قدوس في الدقيقة 20 قبل أن يدرك «العميد» التعادل في الشوط الثاني براسية عبدالله توريه في الدقيقة 64، وكريس بيديا في الدقيقة 77.

وفاجأ كلباء أصحاب الأرض ببداية قوية، وافتتح نيمانيا يوفيتش التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز سامان قدوس تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

ولم يظهر النصر بالصورة المنتظرة خلال الشوط الأول على المستويين الهجومي والدفاعي، في الوقت الذي استثمر فيه كلباء أفضليته لينهي الشوط متقدماً بهدفين دون مقابل.

واستعاد النصر توازنه في الشوط الثاني وظهر بصورة مغايرة، ونجح عبدالله توريه في تقليص الفارق برأسية في الدقيقة 64، قبل أن يعود الحكم يحيى الملا إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 75، ويحتسب ركلة جزاء لصالح «العميد» بعد لمسة يد على لاعب كلباء ريجان إليفودا، ترجمها كريس بيديا إلى هدف التعادل في الدقيقة 77.

واستمر الضغط من النصر في الدقائق الأخيرة سعياً لتحقيق الفوز وقلب النتيجة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بالموسم الجديد.

وشهدت المباراة حضور الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخبنا الوطني، الذي تابع المواجهة من مدرجات استاد آل مكتوم برفقة مواطنه برانكو إيفانكوفيتش.