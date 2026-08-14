15 وحدة تكييف للجمهور في إستاد آل مكتوم

وفر نادي النصر 15 وحدة تكييف في المدرجات خلال المباراة الأولى للفريق أمام كلباء، التي أقيمت على إستاد آل مكتوم في افتتاح مشوار العميد ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بهدف توفير أجواء مهيأة ومريحة للجماهير في المدرجات.

وجاءت مبادرة العميد ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها أندية دورينا بالتعاون مع رابطة المحترفين، بهدف توفير تجربة جماهيرية أفضل لمشجعي الأندية، خصوصاً مع انطلاق الموسم خلال شهر أغسطس.

وشهدت الجولة الأولى العديد من المبادرات الجماهيرية إلى جانب توفير وحدات التكييف، إذ قدم نادي النصر المياه الباردة والآيس كريم مجاناً، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات وتقديم الجوائز، فيما أطلقت أندية أخرى مبادرات متنوعة بهدف تعزيز الحضور الجماهيري وتوفير أجواء مميزة في المدرجات.