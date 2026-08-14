اهتمام عالمي بتعاقد منتخب الإمارات مع زلاتكو وتقارير تكشف قيمة الراتب





حظي تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لقيادة "الأبيض" بعقد لمدة 4 سنوات ينتهي 2030 باهتمام عالمي كبير، سواء على المستوى الإعلامي أم الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل المكانة التي يتمتع بها زلاتكو وفترة العقد الطويلة التي كشفت عن مشروع طويل يستهدف بلوغ المونديال.

وتناولت العديد من الصحف والمواقع العالمية خبر التعاقد مع المدرب الكرواتي، مع تركيز على نجاحاته السابقة، خلال تجربته مع نادي العين في الفترة من مارس 2014 إلى يناير 2017 والتي أعقبها بالانتقال لتدريب منتخب بلاده، الذي قاده إلى إنجازات تاريخية على الساحة الدولية.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن داليتش ليس اسماً جديداً على الكرة الإماراتية، وأنه يمتلك معرفة عميقة بالبيئة الرياضية المحلية، بعد أن قاد العين في تجربة ناجحة شهدت تتويجه بلقب كأس رئيس الدولة، بطولة الدوري، كأس السوبر، وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا 2016، قبل أن يعود إلى كرواتيا ويبدأ رحلة استثنائية وضعته بين أبرز مدربي المنتخبات في العالم.

وربط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بين التعاقد مع زلاتكو والطموح الإماراتي المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2030، مشيراً إلى أن الاتحاد الإماراتي اختار مدرباً يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع البطولات الكبرى، إلى جانب معرفته السابقة بالكرة المحلية حتى يساعده في تحقيق هدفه، واصفاً الاختيار بالجيد.

وسلطت وكالة "رويترز" الضوء على السجل المونديالي للمدرب الكرواتي، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المركز الثاني في كأس العالم 2018، ثم المركز الثالث في نسخة 2022، قبل أن يخوض مونديال 2026، ليصبح من المدربين القلائل الذين يمتلكون خبرات متتالية في ثلاث نسخ من المونديال، وقالت الوكالة إن خبرته تساعده في تجربته الجديدة.

وداخل كرواتيا، أفردت الصحف والمواقع الرياضية مساحات كبيرة للحديث عن عودة داليتش إلى الإمارات، مع التأكيد على أن معرفته بالكرة المحلية تمثل أحد أبرز العوامل التي قد تساعده على تحقيق النجاح مع الإشارة إلى تجربته السابقة مع نادي العين.

كما حضرت التفاصيل المالية بقوة وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية، إلى أن المدرب سيحصل على راتب أعلى من راتبه السابق مع منتخب بلاده، فيما ذكرت مواقع عدة أن راتب زلاتكو يصل إلى نحو 5 ملايين يورو سنوياً.

واعتبر الإعلام الكرواتي أن مدة العقد تكشف عن مشروع طويل الأمد وضعه اتحاد الكرة الإماراتي، يستهدف بناء منتخب قادر على المنافسة وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2030، مشيراً إلى أن داليتش يمتلك المقومات اللازمة لقيادة هذا المشروع، بفضل خبرته في تصفيات ونهائيات كأس العالم.